شكرا لقرائتكم خبر عن تصوير الجزء الرابع من المسلسل السوري "عطر الشام" يقترب من الانتهاء والان مع التفاصيل

اقترب تصوير الجزء الرابع من المسلسل السوري "عطر الشام"، للمخرج محمد زهير رجب، من الانتهاء، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان العام المقبل.

وفي تصريحات وفقاً لـ"العين الإخبارية"، قال المخرج محمد زهير رجب إنه على بعد 8 أيام من تصوير آخر مشهد من العمل الذي يعرض في 30 حلقة، مشيراً إلى اختلاف وتطور واضح في هذا الجزء عن الأجزاء الثلاثة السابقة.







وأوضح: "في هذا الجزء سننتقل من مرحلة الصراع مع الاحتلال الفرنسي إلى مرحلة القضايا الاجتماعية واليومية في حياة الدمشقيين في حقبة الثلاثينيات، لنضيء على المجتمع البيئي القديم بما هو يومي أكثر من العناوين العريضة".

وشرح ذلك بالإشارة إلى أن الجزء الجديد سيشهد مشاكل البيت الدمشقي في تلك الفترة، وصراع المرأة مع زوجها في مطالبتها بحقوقها كحق العمل على سبيل المثال.





وقال:"سنشاهد المرأة المتعلمة التي حصلت على شهادة، وتريد الوظيفة التي تناسب شهادتها التي حصلت عليها بتعبها ودراستها، وسنرى المرأة المحامية والممرضة على سبيل المثال".

واعتبر الجزء الجديد الذي قام بتأليفه مروان قاووق، وتولت شركة قبنض إنتاجه، أقرب للواقع والحقيقة، وأكثر التصاقاً بالمصداقية، وأكثر عمقاً وتعمقاً، وكل هذا في إطار بيئي شامي قديم، ومحبب للسوريين أجمع.





وكشف المخرج محمد زهير رجب عن حضور وجوه جديدة في هذا الجزء، مثل لارا البدري، وإيانا سعد، ومجد نعيم، وربا المأمون، مع وجود كل نجوم العمل السابقين، مثل نادين خوري، ورضوان عقيلي، ويزن خليل، وسلمى المصري، وفاديا خطاب، وقاسم محلو، وعلاء القاسم، ويحيى بيازي، وعلي كريم، ووائل رمضان، وأمانة والي، وإيمان عبدالعزيز، وتولا يهارون، وطارق الصباغ، وكفاح الخوص، وعلا الباشا، وعلا بدر، وجيانا عنيد، وغيرهم.