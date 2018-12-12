شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة رئيس السودان إلى بيلاروسيا تحصد مشروعات اقتصادية مشتركة والان مع التفاصيل

اتفق الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره البيلاروسي أليكساندر لوكاشينكو، الثلاثاء، على تنفيذ مشروعات اقتصادية مشتركة بين البلدين، وذلك في ختام مباحثات جرت بينهما في العاصمة البيلاروسية مينسك.

وأنهى البشير، الثلاثاء، زيارة رسمية إلى بيلاروسيا استمرت 3 أيام، تلبية لدعوة لوكاشينكو، وتناول الجانبان خلالها سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات.

وقال البيان الختامي، الذي اطلعت عليه "العين الإخبارية"، إن الجانبين اتفقا على إنشاء مصنع في السودان لإنتاج الآليات متعددة الصناعات ويعمل على إنتاج جرارات بيلاروسية وشاحنات "ماز" وآليات "قومزيلماش"، بغرض تحسين القاعدة الصناعية للسودان، مؤكدا التزام السودان باتخاذ الإجراءات الضرورية لدعم مشروع إنشاء المصنع.

وأشار البيان إلى أن الخرطوم وافقت على تسهيل إكمال الإجراءات من أجل قيام مشاريع مشتركة لإنتاج اللحوم ومنتجات الألبان والأعلاف وزراعة الخضراوات باستخدام التقنية البيلاروسية، فضلاً عن تنفيذ مشاريع في قطاعي الطاقة والنفط، بجانب تنفيذ مشاريع تعدين الذهب.

وأكد السودان وبيلاروسيا أهمية تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون في المجالات الصناعية وإنتاج الآليات والمنتجات الزراعية، وأعربا عن رغبتهما في ترقية التعاون من أجل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير الشراكة بينهما.

ورحب الجانب البيلاروسي بفتح سفارة للسودان في مينسك، بينما عبر الجانب السوداني عن أمله في أن يكون لجمهورية بيلاروسيا تمثيل مقيم في السودان.

ووفقا للبيان الختامي فقد استعرض الرئيسان سير تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها إبان زيارة رئيس بيلاروسيا إلى السودان في عام 2017، مع التركيز على تنفيذ المشاريع المشتركة، كما تطرقا إلى مجالات التعاون الثنائي الواعدة في البلدين.

ورحب الطرفان بتعزيز الأسس القانونية للتعاون الثنائي، وذلك عبر التوقيع على اتفاقيات تهدف إلى تطوير التعاون في مجال الضرائب والجمارك ومجالات أخرى مختلفة، كما رحب الرئيسان بعقد منبر لمجلس رجال الأعمال البيلاروسي-السوداني خلال الزيارة.