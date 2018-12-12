شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تنتظر إعلان الصين الرسمي خفض الجمارك على السيارات الأمريكية والان مع التفاصيل

قال مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الصين أكدت أنها ستخفض الرسوم الجمركية على السيارات ومكوناتها المصنعة في الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن واشنطن ما زالت تنتظر التوثيق الرسمي لهذا الخفض، والتفاصيل ذات الصلة بتوقيت الإجراء.

وأكد المسؤول، ما جاء في تقارير سابقة عن وسائل إعلام ومسؤولين تنفيذيين في قطاع السيارات حول أن نائب رئيس الوزراء الصيني أبلغ مسؤولين كبارا في الحكومة الأمريكية بخفض الرسوم الجمركية خلال مكالمة هاتفية صباح الثلاثاء بتوقيت بكين.

وفي الشهر الجاري، اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج في الأرجنتين على هدنة أسفرت عن إرجاء زيادة مقررة للرسوم الجمركية الأمريكية إلى 25% من 10% في الأول في يناير/كانون الثاني على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.