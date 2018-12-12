شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف خط الشحن الجوي بين مصر وأمريكا مع بداية 2019 والان مع التفاصيل

أعلنت كريستين نيلسون وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي استئناف خط الشحن الجوي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية اعتباراً من شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بمصر، وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي والوفد المرافق لها، لبحث تعزيز سبل التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الطيران المدني.

وأشاد الفريق يونس المصري بالعلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع بين البلدين، وهنأت نيلسون الوزير المصري على مستوى الإجراءات الأمنية المتميزة المطبقة بالمطارات المصرية خلال الفترة الماضية التي بموجبها تقرر الاتفاق على إعادة استئناف خط الشحن الجوي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية اعتباراً من شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

كذلك تمت مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الجانبين التي تتعلق بصناعة النقل الجوي، حيث تم الاتفاق على تطوير مذكرة التفاهم الأخيرة التي تم توقيعها عام 1997.

وأكدت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي أهمية الاستمرار في التنسيق وضرورة التعاون لمجابهة جميع التحديات ذات الاهتمام المشترك التي تواجه جميع دول العالم في مجال صناعة النقل الجوي.