شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب متماسك قرب أعلى مستوى في 5 أشهر والان مع التفاصيل

تماسك الذهب، الثلاثاء، بالقرب من أعلى مستوى في 5 أشهر مع تلقيه دعما من توقعات بزيادات أقل في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) العام المقبل.

ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية عند 1243.34 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 18:53 بتوقيت جرينتش، وكان المعدن الأصفر لامس أعلى مستوياته منذ 11 يوليو/تموز عند 1250.55 دولار في الجلسة السابقة.

وصعد الذهب في تسوية العقود الأمريكية الآجلة 2.20 دولار، أو ما يعادل 0.18%، إلى 1247.20 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.3% في التعاملات الفورية إلى 14.49 دولار للأوقية، وكانت قد لامست أعلى مستوى منذ السابع من نوفمبر/تشرين الثاني عند 14.72 دولار للأوقية في وقت سابق.

وقفز البلاديوم 2% إلى 1241.40 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.7% إلى 779.74 دولارا للأوقية، وكانت الأسعار نزلت لأدنى مستوياتها منذ العاشر من سبتمبر/أيلول عند 773.50 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.