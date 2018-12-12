قائد بريطاني سابق: التوتر مع روسيا يذكّر بأجواء "الحرب العالمية الأولى"

قال القائد السابق في البحرية الملكية البريطانية، الأميرال آلان ويست، إن تفاقم التوترات مع روسيا يشبه الوضع الذي سبق اندلاع الحرب العالمية الأولى.

وأكد ويست في تصريحات صحفية له، أن الوضع بين موسكو وكييف مقلق للغاية وينبئ باتساع دائرة الخطر.

وحذر ويست، من إمكانية نشر سفن الناتو في البحر الأسود، مشيرا إلى أن حالة مماثلة تسببت في اندلاع الحرب العالمية الأولى.



وأضاف في حوار مع صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أنه يرى بداية وشيكة لحرب شاملة في أوكرانيا، إذا بدأت روسيا في استخدام قواتها في دونباس.



وأكد أنه من أجل تجنب الحرب، يجب على الدول الغربية ممارسة المزيد من الضغوط على روسيا.

وأنهى البرلمان الأوكراني هذا الشهر، بصورة رمزية معاهدة صداقة وتعاون مع روسيا، بعد أزمة مستمرة منذ أكثر من 4 أعوام ومواجهة عسكرية في مضيق كيرتش أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

جاء هذا بعد أن اعترضت روسيا في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 3 سفن حربية أوكرانية كانت تحاول التسلل من البحر الأسود إلى بحر آزوف وأسرت 24 بحارا على متنها.

وهذه هي المواجهة العسكرية الأولى المفتوحة بين موسكو وكييف منذ ضم روسيا في 2014 شبه جزيرة القرم الأوكرانية وبداية نزاع مسلح في شرق أوكرانيا في بداية السنة نفسها بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا.