محكمة صينية تمنع بيع هواتف "آيفون 6" و"آيفون إكس"

منعت محكمة صينية بيع واستيراد معظم أنواع هواتف آيفون iPhone بناء على طلب شركة كوالكوم Qualcomm الأمريكية، في قضية انتهاك براءات اختراع، وفق بيان صادر عن المجموعة لإنتاج أنصاف النواقل، نُشر الإثنين.

وأشار البيان إلى أن محكمة الشعب في فوزهو بالصين "أمرت 4 فروع صينية تابعة لشركة أبل Apple بوقف انتهاك براءتي اختراع شركة كوالكوم، عبر عمليات استيراد وبيع وعرض بيع من دون ترخيص في الصين"، لهواتف من نوع "آيفون 6" و"آيفون إكس".

وبحسب كوالكوم، تشمل براءتا الاختراع اللتان ذكرهما قرار محكمة فوزهو، ميزات متعلقة بتعديل وحجم الصور بالإضافة إلى ميزات شاشة اللمس.

وقالت شركة "أبل" إن "كل هواتفها تبقى متوافرة في الصين"، بحسب ما نقلت عنها قناة "سي إن بي سي".

ويشكل قرار المحكمة الصينية حلقة جديدة من معركة طويلة ومعقدة بين شركة أبل ومنافستها كوالكوم.

وقالت كوالكوم إن "ثمة خطوات قضائية أخرى في الصين وفي جميع أنحاء العالم هدفها الحد من استخدام أبل المفرط لبراءات اختراع أخرى لكوالكوم".

وخسرت أسهم أبل أكثر من 2% من قيمتها في افتتاح بورصة "وول ستريت" بعد ساعات من صدور قرار المحكمة الصينية.