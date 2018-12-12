"النواب الليبي" يتهم أطرافا خارجية بالسعي لإفشال العملية الدستورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - السراج وعقيلة وحفتر - أرشيفية
قال مجلس النواب الليبي، مساء الإثنين، إن هناك أطرافا خارجية وداخلية تحاول إفشال العملية الدستورية في البلاد؛ بهدف إدخال البلد في الفوضى.
وأكد المجلس في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه أن "بعض الأطراف التي لا تريد المضي قدماً في تجاوز هذه المرحلة المؤقتة إلى مرحلة الاستقرار تحاول عرقلة مسار العملية السياسية، لإبقاء الوضع على ما هو عليه خاصةً هذه الفترة بعد إنجاز مجلس النواب لقانوني الاستفتاء وتعديل الدستور".
ونوه البيان بأن "مجلس النواب سيواصل ما بدأه بصون الأمانة التي حملها له الشعب الليبي، والوصول إلى إنجاز استفتاء الشعب الليبي على مشروع الدستور وانتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي الانقسام في مؤسسات الدولة".
ودعا المجلس "جميع الأطراف للعمل على الوفاء بهذه الاستحقاقات، وتغليب مصلحة الوطن وإعلاء إرادة الشعب الليبي ومصلحته فوق أي اعتبار".
وكان رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي قد أعرب عن أماله في تنظيم لقاء جديد هذا الأسبوع بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.
وأكد كونتي، في تصريحات صحفية، أن مؤتمر باليرمو الذي عقد يومي 12 و13 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، "لم يكن مجرد واجهة ويندرج ضمن آلية دقيقة من جانب إيطاليا لبسط الاستقرار في ليبيا".
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