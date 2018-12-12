مديرة «CIA» تقدم إحاطة لقادة مجلس النواب بشأن مقتل خاشقجي

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تعتزم مديرة وكالة الإستخبارات المركزية "CIA" جينا هاسبل تقديم إحاطة اليوم الأربعاء، لقادة مجلس النواب ورؤساء بعض اللجان بشأن جريمة قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع أكتوبر الماضي​.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته محطة "إن بي سي" التلفزيونية الأمريكية، الثلاثاء، في خبر أرجعت مصدره إلى ثلاثة مسؤولين مطلعين - بحسب وصفها - رفضت الكشف عن هوياتهم، وفق "الأناضول".

وذكرت المصادر أنّ هاسبل ستشارك معلومات استخباراتية تمتلكها بشأن الجريمة، مع عدد من قادة مجلس النواب في جلسة مغلقة، وذلك بعد اجتماع مماثل عقدته بمجلس الشيوخ قبل عدة أيام.

وفي 8 ديسمبر الجاري، عقدت هاسبل اجتماعات مغلقة، مع أعضاء لجنتي العلاقات الخارجية، والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ، لتقديم إفادة حول مقتل خاشقجي.

تجدر الإشارة إلى أنّ مسؤولي الاستخبارات الأمريكية كانوا قد أحاطوا في وقت سابق لجنة الاستخبارات بمجلس النواب بما لديهم من معلومات بشأن القضية ذاتها.

المصادر المطلعة ذكرت كذلك أنّ وزيري الخارجية مايك بومبيو، والدفاع جيمس ماتيس، سيقدمان الخميس، إفادتيهما أمام مجلس النواب في جلسة مغلقة كما حدث أمام مجلس الشيوخ من قبل.

محطة "إن بي سي" زعمت في ذات السياق أيضًا نقلًا عن مصادر من الشيوخ الأمريكي، أن حقان فيدان رئيس جهاز الاستخبارات التركي، شارك مع مجموعة من نواب الشيوخ، ما لديه من معلومات حول مقتل خاشقجي، وحول التحقيقات التي تديرها تركيا.

وأثارت جريمة قتل خاشقجي، غضبًا عالميًا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.

وبعدما قدّمت تفسيرات متضاربة، أعلنت الرياض أنه تم تقطيع جثة خاشقجي، إثر فشل "مفاوضات لإقناعه" بالعودة إلى المملكة.

وأعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، مؤخرًا، أنها توصلت إلى أن "قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من بن سلمان".

لكنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المرتبط بعلاقات وثيقة مع الرياض، شكك في تقرير الوكالة، وتعهد بأن يظل "شريكًا راسخًا" للسعودية.