الصين تدشن أطول جسر سكة حديد مقوس في العالم

كشفت الصين النقاب عن أطول جسر سكة حديد مقوس في العالم بطول 1024 متراً قادر على استيعاب 4 قطارات في وقت واحد.



وحسب ما ذكرته صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية يعد الجسر الذي يبلغ عرضه 25 مترا مشروعا رئيسيا لخط سكة حديد دالي - رويلي الذي يمتد لمسافة 220 كم، وعند الانتهاء منه سيتم قطع وقت النقل بين المدينتين من 6 ساعات إلى ساعتين.





ويعد الجسر أيضاً جزءا رئيسيا من ممر السكك الحديدية الدولية بين الصين وجمهورية ميانمار، حيث يربط كونمينغ عاصمة مقاطعة يوننان الصينية بيانغون عاصمة ميانمار.





ويقع الجسر في وادي هضبة يوننان - قويتشو، ويمر عبر نهر "نوجيانغ" بجنوب غربي الصين، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي شديد، لذلك يتميز الجسر بقدرة على التحمل تفوق جسور السكك الحديدية التقليدية.





ووفقاً ليوي تشانغ بين المدير المشرف على المشروع بشركة السكك الحديدية الصينية، قال: "لم يسبق بناء محطة جسر ضخمة كهذه"، مضيفاً أن الجسر احتاج إلى ما يقرب من 800 ألف مصمال و922 عمودا فولاذيا يزن كل منها 100 طن في الهواء لإكمال عملية بنائه.