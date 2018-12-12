شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تعتزم إطلاق قمر صناعى وتطوير برنامج فضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وزير الاتصالات والتكنولوجيا فى سوريا، إياد الخطيب، عن أن بلاده تعتزم تطوير برنامج فضائى للبلاد وإطلاق أول قمر اصطناعى، لأن هناك حاجة لذلك، حسبما أوردت الخدمة الصحفية للوزارة.

وزار الوزير الخطيب يوم أمس الثلاثاء، الهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد، والتقى بإدارتها وموظفيها، حيث قدم مشاريع المؤسسة، وأعلن أن سوريا تستحق أن تكون ممثلة فى مجال أبحاث الفضاء.

وقال الوزير إن الوزارة بحاجة إلى وضع خريطة طريق لسوريا التى يكون لديها برنامج فضائى، وكذلك أول قمر صناعى يدور حول الأرض، مثل الدول العربية الأخرى.