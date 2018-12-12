شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة اقتصادية: السعودية نجحت فى تحدى رغبات ترامب حول إنتاج النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت رئيسة الاستراتيجية العالمية للسلع فى "آر بى سى كابيتال ماركتس" هيليما كروفت، أن الرياض نجحت فى تحدى واشنطن فيما يتعلق بمسألة إنتاج النفط، وأنها فضلت تخفيض الإنتاج خلال الشهرين المقبلين. وأضافت أن المملكة أقنعت العشرات من منتجى النفط بخفض الإنتاج، إذ وافقت منظمة أوبك وروسيا والعديد من منتجي النفط الآخرين على تقليص الإنتاج بحجم 1.2 مليون برميل يوميا مطلع يناير عام 2019، وذلك برغم دعوات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بزيادة الإنتاج

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