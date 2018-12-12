شكرا لقرائتكم روسيا ترفض انتقادات أميركية «غير لائقة» بعد هبوط قاذفتين في فنزويلا لتنفيذ مناورات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو، كراكاس - رويترز، أ ف ب | منذ 3 ساعات في 12 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 11 ديسمبر 2018 / 22:39

رفضت موسكو انتقادات اميركية، بعد هبوط قاذفتين روسيتين استراتيجيتين قادرتين على حمل سلاح نووي، في فنزويلا التي تحدثت عن تنفيذ مناورات عسكرية مشتركة.



وأعلن الجيش الروسي ان قاذفتَي قنابل من طراز «توبوليف-160» وطائرة نقل من طراز «أن-124» وطائرة تجارية من طراز «ايل-62» وصلت الى كراكاس.

وهبطت القاذفتان من طراز «توبوليف-160»، ويُطلق عليه الطيارون الروس اسم «البجع الأبيض»، في مطار مايكيتيا قرب كراكاس، بعدما قطعتا مسافة تتجاوز 10 آلاف كيلومتر. ولم توضح وزارة الدفاع الروسية ما إن كانت القاذفتان مزودتين بصواريخ، أو إلى متى ستبقيان هناك أو ما هي مهمتهما. ويمكن لهذه القاذفات حمل صواريخ نووية قصيرة المدى والتحليق مسافة تتجاوز 12 ألف كيلومتر، من دون إعادة التزوّد بوقود، علماً أنها هبطت في فنزويلا قبل سنوات.

واستقبل وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز في المطار، حوالى مئة طيار وعنصر روسي وصلوا في الطائرات لتنفيذ مناورات عسكرية مشتركة.

وأضاف: «نقول للشعب الفنزويلي والعالم بأسره إننا، كما نتعاون في مجالات تنمية مختلفة من أجل الشعبين (الفنزويلي والروسي)، نستعد أيضاً للدفاع عن فنزويلا. هذا ما سنفعله مع أصدقائنا، لأن لدينا أصدقاء في العالم يدافعون عن العلاقات المتوازنة والنوعية بين الدول».

وذكّر أن هذه الطائرات حطّت في فنزويلا عام 2013، مستدركاً أن الأمر يتعلّق الآن بـ«تجربة جديدة». ووصف المناورات بأنها «تبادل تحليق عملاني لرفع مستوى أنظمة الدفاع الجوية» للبلدين، مضيفاً أن المناورات تندرج في اطار التعاون الثنائي.

وباعت موسكو كراكاس في السنوات الأخيرة معدات عسكرية بمئات ملايين الدولارات، علماً ان الحكومة الفنزويلية تتهم الولايات المتحدة بالتخطيط لغزو اراضيها.

وجاء نشر الطائرات بعد أيام على إجراء الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، ذكر انها اسفرت عن استثمارات روسية في قطاعَي النفط والذهب.

وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو نظيره النزويلي آنذاك أن الطائرات التي تقطع مسافات طويلة، تتيح خبرة ممتازة للطيارين وتساعد في الحفاظ على جاهزية الطائرات للقتال.

وكتب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في «تويتر»: «أرسلت الحكومة الروسية طائرتين حربيتين حول نصف الكرة الأرضية إلى فنزويلا. شعبا روسيا وفنزويلا يجب أن يريا الأمر على حقيقته: حكومتان فاسدتان تبدّدان المال العام وتسحقان الحريات، في حين يعاني شعبهما».

لكن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف وصف انتقادات بومبيو بأنها «غير ديبلوماسية» و«غير لائقة»، وزاد: «في ما يتعلّق بفكرة أننا نهدر المال العام، لا نتفق مع ذلك. وليس لائقاً أن تدلي دولة يمكن لنصف موازنتها الدفاعية إطعام قارة أفريقيا بأسرها، بتصريحات مشابهة».