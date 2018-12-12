شكرا لقرائتكم عون: سأتدخل في تشكيل الحكومة لإنقاذ لبنان من «كارثة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - «الحياة» | منذ 3 ساعات في 12 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 11 ديسمبر 2018 / 23:57

القدس – أ ف ب – رويترز – أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أنه سيتدخل في الجهود المتعثرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، محذراً من أن بلاده ستواجه «كارثة» حال فشلت الجهود.



وقال عون إن «موضوع الحكومة تعثر، ووجدنا أنه من الواجب أن نوفق بين جميع الأطراف ونأخذ المبادرة من أجل تأليف الحكومة، لا سيما وأن الأخطار أكبر من أن نتحمل، ويجب أن تنجح. وإذا لم تنجح فستكون هناك كارثة».

وأكد عون في مؤتمر صحافي إلى جانب نظيره النمسوي الكسندر فان دبر بيلين، أمس (الثلثاء)، أن الصعوبات التي تواجه تشكيل الحكومة لا يمكن حلها «بالطريقة التقليدية»، مضيفاً: «موضوع الحكومة طبعاً تعثر، وصار هناك عجز أن يعالج بالطريقة التقليدية بين رئيس الوزراء وبقية الأطراف، ووجدنا من الواجب أن نأخذ المبادرة حتى نوفق بين الكل ونؤلف الحكومة».

في شأن آخر، أعلنت إسرائيل أمس أنها اكتشفت نفقاً جديداً لحزب الله يصل إلى أراضيها من لبنان، هو الثالث منذ عملية أطلقتها الأسبوع الماضي على طول الحدود.

ولم يكشف الجيش الإسرائيلي مكان النفق على الحدود مع لبنان، قائلاً إنه لا يشكل «تهديداً وشيكاً» للسكان الإسرائيليين على الحدود.

وفي بيروت، أكدت قوات حفظ السلام الدولية بلبنان (يونيفيل) أمس، وجود نفق ثانٍ قرب الخط الأزرق الذي يفصل بين لبنان وإسرائيل.

وقالت في بيان صحافي: «مستمرة في متابعة هذه القضية بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية». بدوره، قال الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، إنه لا يرى أي خطر على السلام جراء العملية العسكرية الإسرائيلية ضد الأنفاق.

وقال عون في مؤتمر صحافي إلى جانب نظيره النمسوي الكسندر فان دبر بيلين: «بالتأكيد أن هذه قضية أخذناها بجدية - وجود الأنفاق على الحدود - وإسرائيل أبلغتنا بواسطة الولايات المتحدة بأن ليس هناك نوايا عدائية وهي ستستمر بالعمل على أراضيها».

وأَضاف: «نحن أيضاً ليست لدينا نوايا عدوانية. فإذن لا خطر على السلام في هذه العملية (الإسرائيلية)، وإنما يجب أن نتخذ بعض التدابير لكي نزيل سبب الخلاف... ولكن بعد أن نحصل على تقرير نهائي ونحدد المواضيع التي تجب معالجتها».

من جانبه، أوضح قائد قوات حفظ السلام الدولية بلبنان (يونيفيل) الميجور جنرال ستيفانو دل كول، في بيان صحافي عقب اجتماعات مع عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أن الأمر «خطير».

وأشار إلى أن قوات اليونيفيل «تبذل أقصى جهدها للحفاظ على قنوات اتصال واضحة وذات صدقية مع كلا الجانبين، حتى لا يكون هناك مجال لسوء الفهم حول هذه المسألة الحساسة».

يذكر أن إسرائيل بدأت في الخامس من كانون الأول (ديسمبر) الجاري عملية لتدمير أنفاق تقول إنها لحزب الله، رصدتها على الجانب الإسرائيلي من الحدود.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الأنفاق يمكن أن تستخدم لعمليات لحزب الله ضد إسرائيل.

وفي السنوات الأخيرة قصفت إسرائيل مرات عدة مواقع في سورية المجاورة قالت إنها قوافل تنقل أسلحة إلى حزب الله ومصالح إيرانية.

ويقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بحملة تتركز على هذه الأنفاق. ورافق الخميس ديبلوماسيين في إسرائيل إلى الحدود اللبنانية لمشاهدة الأنفاق، داعياً دولهم إلى معاقبة حزب الله.