شكرا لقرائتكم قوة إسرائيلية تقتحم مقر وكالة «وفا» في رام الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - رام الله، الخليل - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 12 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 11 ديسمبر 2018 / 23:00

اقتحمت القوات الإسرائيلية مبنى «وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية» (وفا) في مدينة رام الله، ومنعت المتواجدين فيه من المغادرة، كما أعلنت الوكالة التابعة للسلطة الفلسطينية في بيان.



وأكد البيان أن «قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مبنى الوكالة في حي المصايف» في مدينة رام الله، و»استهدفت الموظفين بقنابل غاز مسيل للدموع، ومنعت مصوري الوكالة من ممارسة عملهم، بعد اقتحام مكتبي التصوير والتحرير ومقر الإدارة العامة للشؤون الإدارية.»

وأضافت أن «القوات دققت في هويات الموظفين في مكاتبهم ومنعتهم من المغادرة، واحتجزتهم في مكتب التحرير (...)، كما اقتحمت غرفة الخوادم الإلكترونية في قاعة التحرير واستعرضت تسجيلات كاميرات المراقبة في الوكالة، واتخذت من غرف الوكالة مواقع لإطلاق الرصاص الحي والمطاط وقنابل غاز وأخرى صوتية تجاه الشبان الذين يحيطون بالمبنى»، احتجاجاً على دخول الجيش المدينة.

وصادر الجيش الإسرائيلي كاميرات مراقبة من منازل فلسطينيين في قرى شمال رام الله واقتحم المدينة الخاضعة للسلطة الفلسطينية ، في اطار بحثه عن مسلحين أطلقوا النار قرب من مستوطنة عوفرا بالضفة الغربية المحتلة، وجرحوا سبعة إسرائيليين بينهم حامل.

إلى ذلك، استشهد فلسطيني برصاص الجيش أمس جنوب الضفة، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية. وأوضحت الوزارة أن الشاب قتل قرب قرية اذنا في مدينة الخليل، فيما ذكرت مصادر في أذنا أن عمر حسن عواد (27 سنة) توفي إثر اصابته برصاص جنود قرب جدار أقامته إسرائيل على أطراف القرية.

وأكد ناطق باسم الشرطة الإسرائيلية إطلاق النار، لطنه قال إن قوات من حرس الحدود أطلقت النار بإتجاه مركبة فلسطينية كانت تقترب منها.