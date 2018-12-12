شكرا لقرائتكم عون لقائد "يونيفيل": لبنان حريص على 1701 وينتظر نتائج التحقيقات الميدانية حول الانفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 9 ساعات في 11 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 11 ديسمبر 2018 / 21:23

أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون، قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ستيفان دل كول الذي استقبله، في قصر بعبدا، "تمسك لبنان بتطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 انطلاقاً من حرصه على المحافظة على الامن والاستقرار في الجنوب ورفضه أي ممارسات يمكن ان تؤدي الى توتير الوضع على الحدود". واكد "ان لبنان بلد محب للسلام ويعمل من أجل ترسيخه رغم الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للقرارات الدولية ذات الصلة". وشدد على "التعاون والتنسيق القائمين بين الجيش اللبناني والقوات الدولية "يونيفيل" في الجنوب، وعلى اهمية الاجراءات المتخذة من الجانبين اللبناني والدولي لمواجهة اي محاولات تستهدف امن الجنوبيين وسلامتهم".



واكد عون للجنرال دل كول "ان لبنان ينتظر نتائج التحقيقات الميدانية الجارية في موضوع الانفاق والتي تتولاها القيادتان اللبنانية والدولية ليبنى على الشيء مقتضاه". وقال: "ان قضية الانفاق تم اخذها بجدية، واسرائيل ابلغتنا عبر الولايات المتحدة ان ليس هناك من نوايا عدوانية، في اعمالها الاخيرة على الحدود وستستمر بالعمل من داخل الاراضي التي تحتلها. ونحن ايضاً لا نوايا عدوانية لدينا، وبالتالي لا خطر على السلام، انما يجب اخذ بعض التدابير لازالة سبب الخلاف، ونحن مستعدون العمل في هذا المجال ولكن بعد الحصول على التقرير النهائي وتحديد المواضيع التي يجب معالجتها".

وكان دل كول أطلع الرئيس عون، خلال الاجتماع الذي حضره المستشار العسكري والامني لرئيس الجمهورية العميد بول مطر وعدد من معاوني القائد الدولي، التطورات الاخيرة عبر الحدود في ضوء عمليات الحفر التي بدأتها القوات الاسرائيلية الاسبوع الماضي.

وكانت الاوضاع في الجنوب ايضا محور بحث بين عون والسفير الفرنسي برونو فوشيه، الذي بحث مع رئيس الجمهورية التطورات السياسية الاخيرة، والوضع على الحدود ومسألة الانفاق. كما تناول البحث الوضع الحكومي والعلاقات اللبنانية - الفرنسية وسبل تطويرها.

بري: لم نتسلم احداثيات عن انفاق

وعرض قائد "يونيفيل" الوضع في الحدود مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي سئل حول التطورات في الجنوب والمزاعم الاسرائيلية حول الانفاق، فأجاب: "لا زلنا في لبنان ننتظر ان يعطونا احداثيات. حتى الان لا يوجد احداثيات، والاسرائيليون يعملون في المنطقة المحتلة. ونحن في لبنان لم نتسلم اية احداثيات بالنسبة لهذا الموضوع، وفي الوقت نفسه ايضاً نحن مصرون على تنفيذ القرار 1701 والذي ينص على عدم احداث خرق من طرف ضد الاخر بينما هناك 150 او 160 خرقاً اسرائيلياً شهرياً ضد لبنان ولا احد يقول تعالوا لنبحث هذا الموضوع بينما عندما يحصل اي شيء يندرج في اطار الاتهامات ضد لبنان "هاتو بيت الله لنهدو".

ميدانياً ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان قوات العدو الاسرائيلي تستكمل أعمال الحفر والبحث عن أنفاق في الجهة المقابلة لـ"بوابة فاطمة" ولجهة العبارة مقابل طريق عام كفركلا - قضاء مرجعيون، في ظل انتشار واسع لعناصر من جيش العدو والآليات في محيط الأعمال.

كما قامت دورية مشاة لجيش العدو قوامها عشرة عناصر بتمشيط الطريق العسكرية الممتدة من بوابة فاطمة باتجاه سهل الخيام، بمؤازرة سيارتي جيب هامر، داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة. وقامت طائرة اسرائيلية من دون طيار بمسح وتصوير المنطقة مقابل كروم الشراقي.

واستحدث جيش الاحتلال الاسرائيلي نقطة حفر جديدة في منطقة بئر شعيب عند الخط الازرق في خراج بلدة بليدا، جنوب لبنان. وفي المقابل، تابع الجيش اللبناني وقوات "يونيفيل" أعمال المراقبة.

"يونيفيل": نفق ثان عند الحدود

وأكدت قوات "يونيفيل" أمس وجود نفق ثانٍ قرب الخط الأزرق الذي يفصل بين لبنان وإسرائيل، وفق ما نقلت وكالة "رويترز". وقالت في بيان "إن قوة يونيفيل مستمرة في متابعة هذه القضية بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية".

من جهته قال قائد القطاع الشرقي في "يونيفل" في الجنوب الجنرال أنطونيو روميرو لوسادا "إننا نحافظ على السلام وعدم تجاوز الخط الازرق".

وحول الانفاق والوضع على الحدود الجنوبية، قال: "وضعية عملنا السابقة لم تتغير ونقوم بالمراقبة الشديدة على الحدود لنتفادى اي خرق".

وردا على سؤال عن ان الرئيس نبيه بري ينتظر الاحداثيات من يونيفيل، قال: "ليس لدينا معلومات كثيرة عن هذا الموضوع، مهمتنا هي المراقبة، وعندما تخرج معلومات عن وجودها او عدم وجودها، طبعاً ستصل للرؤساء والمسؤولين في لبنان، وسنعلم بها كأعضاء في"يونيفيل". ولفت الى أن "الوضع الامني على الخط الازرق جيد جداً، ولم نلحظ وجود أعمال عنف".