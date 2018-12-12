شكرا لقرائتكم عون يلتقي وفد "حزب الله": نجاح المبادرة أو الكارثة رعد: الجلسة كانت عصف أفكار... حكومياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 10 ساعات في 11 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 11 ديسمبر 2018 / 19:33

دخل مسار حل العقد الحكومية مرحلة جديدة من المفاوضات والمشاورات، بعد المبادرة التي اطلقها رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، للخروج من مأزق التأليف اذ شخصت الانظار الى قصر بعبدا الذي بدا محور الحركة الحكومية، بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، وواصل اتصالاته ولقاءاته في اطار هذه المبادرة، واجتمع في القصر الجمهوري بعد ظهر اليوم مع رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، ​حسين الخليل، وتناول البحث الموضوع الحكومي.



وأوضح رعد​ عقب اللقاء "الجلسة كانت للتشاور في الوضع الذي وصلت إليه البلاد وثمة أفكار تطرح هنا وهناك وكانت هناك جوجلة للأفكار مع رئيس الجمهورية من أجل البحث عن المخارج والحلول النافعة لمصلحة البلد". ولفت إلى أنّه "ثمة أفكار قابلة للدرس وأخرى مستبعدة. الجلسة كانت عصف أفكار بصوت عال بيننا وبين الرئيس عون، وللبحث صلة".

وكان عون أعلن في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس النمسا الكسندر فان در بيلين "ان "بعد تعثر الوضع الحكومي والعجز عن معالجته بالطريقة التقليدية بين رئيس الحكومة وبقية الاطراف، رأينا ان من الواجب اخذ المبادرة للتوفيق بين الجميع لتشكيل الحكومة لان الاخطار اكبر من قدرتنا على تحملها ولن نكررها لانكم تعرفونها. ان قيامنا بهذه المبادرة كي تنجح، ويجب ان تنجح، والا سنكون امام كارثة، وهذا بصراحة سبب تدخلي، وآمل ان تنجح هذه المبادرة لاننا نملك رأياً للتوفيق بين كل الاطراف".

أما الرئيس بري​ فأكد بعد لقائه ايضاً مع رئيس النمسا أن "لا شيء اسمه فرص اخيرة في موضوع الحكومة والعقل اللبناني دائماً خلاق وبالامكان ان شاء الله ان يتوصل رئيس الجمهورية الى حلول سريعة" . وقال: "امس تبادلنا افكاراً متعددة حتى اذا لم تنجح فكرة تنجح الثانية واذا لم تنجح الثانية تنجح الثالثة"، وزاد: "اعتقد ان الرئيس بالمشاورات التي اجراها استغنى عن فكرة توجيه الرسالة الى المجلس النيابي. اعتقد ذلك ولكن لم نتناول هذا الموضوع امس وقد كنا قد بحثناه انا والرئيس منذ نحو ثلاثة اشهر".

الى ذلك أكد النائب الوليد سكرية إصرار "اللقاء التشاوري بتمثيله بنواب من اللقاء"، نافياً "تحديد أي موعد مع رئيس الجمهورية".

ورفض سكرية "أن يتمثل اللقاء التشاوري في الحكومة من حصة الرئيس عون، انما أن يكون له وزير مستقل".