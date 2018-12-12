شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تعلن إنشاء مراكز مراقبة جديدة فى شمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مكتب وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس أن القوات الأمريكية استحدثت مراكز مراقبة فى شمال شرق سوريا؛ بهدف مواجهة مخاوف تركيا، العضو فى حلف شمال الأطلسى (ناتو).

وذكر مكتب الوزير ماتيس، فى بيان أوردته قناة (الحرة )الأمريكية، أن القوات الأمريكية فى سوريا والمنطقة تأخذ القلق التركي على محمل الجد، وأن البنتاجون ملتزم ببذل أقصى جهوده لتأمين الاستقرار الأمنى المطلوب على طول الحدود الشمالية الشرقية لسوريا مع تركيا.

ودعا ماتيس، السلطات التركية إلى الإبلاغ عن أى محاولة تسلل ترصدها من الجانب السورى، وتحديدا من المنطقة التى تنشط فيها القوات الأمريكية.

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