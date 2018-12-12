شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى: لسنا جزءا من العقوبات الأمريكية على إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى أنه سيرسل وفدا إلى الولايات المتحدة لبحث إعفاء العراق من العقوبات الأمريكية على إيران، ليكون العراق قادرا على شراء الغاز الإيرانى.

وأكد عبد المهدى خلال مؤتمر صحفى أن الجانب الأمريكى يتعاون مع العراق لإيجاد حلول من أجل إعفاء العراق من الضغوط، لأن موضوع الغاز الإيرانى متعلق بمسألة حساسة بالنسبة للعراق، وهى الكهرباء.

وقال رئيس الوزراء العراقى "نكرر موقفنا من العقوبات الأمريكية ضد إيران.. العراق ليس جزءا منها".