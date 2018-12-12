أزمة أنفاق حزب الله.. رئيس لبنان يتحدث عن «السلام» مع الاحتلال

وقال عون الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي إلى جانب نظيره النمساوي الذي يزور لبنان: "بالتأكيد أنّ هذه قضية أخذناها بجدية -وجود الانفاق على الحدود- وإسرائيل أبلغتنا بواسطة الولايات المتحدة بأن ليس هناك نوايا عدائية وهي ستستمر بالعمل على أراضيها".
وأضاف: "نحن أيضًا ليس لدينا نوايا عدوانية.. فإذن لا خطر على السلام في هذه العملية (الإسرائيلية) وإنما يجب أن نتخذ بعض التدابير لكي نزيل سبب الخلاف.. لكن بعد أن نحصل على تقرير نهائي ونحدد الموضوعات التي يجب معالجتها".
وصرح قائد قوات حفظ السلام الدولية بلبنان "يونيفيل" بأنّ فريقًا فنيًّا من يونيفيل تحقق من وجود نفق ثانٍ.
وكانت القوات قد أكدت الاسبوع الماضي وجود نفق بالقرب من بلدة المطلة الإسرائيلية.
وأضاف الميجور جنرال ستيفانو دل كول، في بيان صادر عقب اجتماعات مع عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أنّ "الأمر خطير".
وأوضح أنّ "قوات يونيفيل تبذل أقصى جهدها للحفاظ على قنوات اتصال واضحة وذات مصداقية مع كلا الجانبين حتى لا يكون هناك مجال لسوء الفهم حول هذه المسألة الحساسة".
وقال الجيش الإسرائيلي إنّه اكتشف نفقًا ثالثًا من لبنان إلى إسرائيل يوم الثلاثاء.
وأضاف - في بيان: "النفق المعد لغايات هجومية تحت سيطرة جيش الدفاع الاسرائيلي ولا يشكل تهديدًا وشيكًا".
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