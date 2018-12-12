ترامب يدخل في جدال مع «الديمقراطيين» بشأن تمويل جدار على الحدود

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّه لن يتوصل على الأرجح إلى اتفاق مع الديمقراطيين بشأن تمويل جدار حدودي.

جاء ذلك في الوقت الذي دخل فيه في جدال مع زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي أمام الصحفيين في البيت الأبيض، بحسب "رويترز".

وهدّد ترامب بتعطيل عمل الحكومة الاتحادية بسبب تمويل الجدار.

وقالت بيلوسي وشومر للصحفيين في الاجتماع، إنهما والشعب الأمريكي لا يريدون تعطيل عمل الحكومة ويرغبون في التوصل إلى اتفاق.