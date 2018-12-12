اقتراح أممي لإعادة الحياة لشريان اليمن الحزين.. هل يقبله طرفا الحرب؟

وبعدما اتفق الطرفان على تبادل قرابة 15 ألف أسير، تتركز المحادثات حول القضايا الأصعب مثل وضع الحديدة وإعادة فتح مطار صنعاء.
وأضافت المصادر أنّه من الممكن أيضًا نشر مراقبين من الأمم المتحدة، وأن المناقشات لا تزال مستمرة.
واتفق الطرفان على دور للأمم المتحدة في الميناء لكنهما يختلفان بشأن من يتعين أن يسيطر على المدينة نفسها، ويقول الحوثيون إنها يجب أن تُعلن منطقة محايدة.
ضغط غربي
وقالت المصادر إن سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي يشاركون في المحادثات ويضغطون على الطرفين للموافقة على الاقتراح الخاص بالحديدة.
وذكر مصدر في الفريق الحكومي أنّ جريفيث جمع زعماء الوفدين معا للمرة الأولى في اجتماع حضره السفراء الخمسة يوم الثلاثاء.
ويريد جريفيث الاتفاق على إجراءات لبناء الثقة وهيئة حكم انتقالية لتمهيد الطريق أمام مفاوضات سياسية لإنهاء الصراع، الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص.
وتبادل الطرفان قوائم بأسماء نحو 15 ألف أسير ليشملهم اتفاق لتبادل الأسرى تم التوصل إليه في بداية محادثات السلام التي تستمر حتى الأربعاء.
وصرح وزير الخارجية في حكومة هادي: "قمنا اليوم بتقديم قائمة من ٨٥٧٦ اسمًا لفئات عمالية وناشطين سياسيين وشباب ومعلمين وطلاب وإعلاميين وأطفال وشخصيات قبلية ورجال أعمال وحقوقيين ونساء وأطباء، معتقلين تعسفيا ومخفيين قسرا في معتقلات وسجون الحوثي. هذه القائمة مفتوحة بحسب الاتفاق لتشمل أي قوائم لاحقة".
ولم يتفق الطرفان بعد على إعادة فتح مطار صنعاء ودعم البنك المركزي.
وتريد السعودية والإمارات الخروج من صراع مكلف أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص في حين تواجهان جمودًا عسكريًّا منذ سنوات. وتريد الدول الغربية، وبعضها يمد التحالف بالسلاح ومعلومات المخابرات، وضع نهاية للحرب.
وتدخل التحالف في الحرب في عام 2015 لإعادة حكومة هادي إلى السلطة، ويُنظر إلى الصراع على نطاق واسع باعتباره حربًا بالوكالة بين السعودية السنية وإيران الشيعية، اللتين عبرتا عن دعمهما لمساعي السلام التي تتوسط فيها الأمم المتحدة.
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