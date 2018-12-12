أنباء عن قمة بين السراج وحفتر.. والخارجية الليبية تعلق

وذكر "أوكيي ديلاجويرا"، وهو موقع إخباري إيطالي متخصص في شؤون الدفاع، أنّ اللقاء إذا تمّ سيكون برعاية إيطالية أوروبية، وفي اليوم نفسه الذي تعقد فيه القمة الأوروبية عصرًا.
ويدور صراعٌ على الشرعية والسلطة في ليبيا منذ سنوات بين حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًّا، ومقرها طرابلس (غرب)، و"الحكومة المؤقتة"، المدعومة من قوات حفتر، المسيطرة على الشرق الليبي.
وخلال زيارة غير معلنة مسبقًا، التقى حفتر مع كونتى، في روما الخميس الماضي، في إطار "متابعة مؤتمر باليرمو الخاص بليبيا"، بحسب الرئاسة الإيطالية.
وأوصى هذا المؤتمر الدولي، في شهر نوفمبر الماضي، بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في ليبيا ربيع 2019.
ويأمل المجتمع الدولي أن تقود الانتخابات إلى معالجة الوضع في البلد الغني بالنفط، الذي يعاني من اقتتال بين كيانات مسلحة.
أمّا أول مرة يجمعهما بشكل رسمي وعلني فكان في أبوظبي، يوم 2 مايو 2017، وتفاهمًا آنذاك على عدد من النقاط وظهرا وهما يبتسمان، ما دفع الليبيين إلى تفاؤل لم يدم طويلًا.
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