ملك المغرب: ندعم جهود الأمم المتحدة لحل نزاع إقليم الصحراء

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي عبّر العاهل المغربي محمد السادس، عن دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لحل النزاع بشأن إقليم الصحراء، المتنازع عليه مع جبهة "البوليساريو".

جاء ذلك، بحسب بيان للديوان الملكي، عقب استقبال العاهل المغربي لجوتيريش، الثلاثاء، بالرباط، حيث بحثا الوضع بمنطقة المغرب العربي والقارة الإفريقية، وفق "الأناضول".

وجدّد العاهل المغربي دعم بلاده للجهود المبذولة من جانب الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل التوصُّل لحل سياسي ونهائي للنزاع الإقليمي بالصحراء.

وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب وجبهة "البوليساريو" إلى نزاع مسلح توقف عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكمًا ذاتيًّا موسعًا تحت سيادتها، بينما تطالب جبهة "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم.

والأربعاء الماضي، احتضنت جنيف السويسرية، برعاية أممية، محادثات حول قضية الصحراء، بمشاركة وفود من المغرب، وجبهة البوليساريو (طرفا النزاع)، والجزائر، وموريتانيا (كدولتين مراقبتين).

من جهة أخرى، أشاد جوتيريش بـ"الالتزام الثابت للمملكة إزاء عمليات حفظ وتعزيز السلام، خصوصًا من خلال التجريدات (الكتائب) الهامة للقوات المسلحة الملكية (الجيش المغربي)، التي تم نشرها في الكونغو الديمقراطية وإفريقيا الوسطى".

وعبّر جوتيريش للملك محمد السادس عن "امتنانه لنجاح المغرب في تنظيم المؤتمر الدولي للمصادقة على الميثاق العالمي للهجرة الآمنة".

وأمس الاثنين، تمت المصادقة رسميًّا على الميثاق العالمي للهجرة بمراكش.

وشارك في مؤتمر مراكش الدولي، ما لا يقل عن 150 دولة عضو، وفقًا للأمم المتحدة، بالإضافة إلى حضور أزيد من 20 رئيس دولة وحكومة.

ويهدف ميثاق الهجرة - غير الملزم قانونيًّا - إلى تحديد قواعد التعامل مع اللاجئين والمهاجرين.