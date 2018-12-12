شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يؤكد دعمه لولى العهد السعودى.. ويؤكد: متمكن من السلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان متمكن من السلطة فى المملكة العربية السعودية. وأضاف الرئيس الأمريكى، فى حوار مع رويترز، أنه يدعم ولى العهد السعودى.

شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يؤكد دعمه لولى العهد السعودى.. ويؤكد: متمكن من السلطة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .