شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: قاذفتا صواريخ عُثر عليهما فى اليمن صنعتا بإيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد تقرير سرى للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز اليوم الثلاثاء بأن وحدتى إطلاق صواريخ موجهة مضادة للدبابات عثر عليهما التحالف العسكرى الذى تقوده السعودية فى اليمن صنعتا فى إيران على ما يبدو فى 2016 و2017.

لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس لم يحدد ما إذا كان اكتشاف الوحدتين فى اليمن ينتهك قرارا للأمم المتحدة دخل حيز التنفيذ فى يناير 2016. ويمنع هذا القرار إيران من استيراد أو تصدير أسلحة أو مواد متعلقة بها بدون موافقة مجلس الأمن الدولى.

وقال جوتيريس فى تقريره نصف السنوى إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ العقوبات على إيران "وجدت الأمانة (العامة للأمم المتحدة) أن (الوحدتين) لهما خصائص الصناعة الإيرانية وأن العلامات عليهما تشير إلى إنتاجهما فى 2016 و2017".

وأضاف "اختبرت الأمانة كذلك صاروخ أرض-جو مفككا جزئيا ضبطه التحالف الذى تقوده السعودية ولاحظت أن خصائصه متوافقة على ما يبدو مع خصائص صاروخ إيرانى".