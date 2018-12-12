شكرا لقرائتكم خبر عن قاتل «مُسن العرضيات» في قبضة رجال الأمن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

سلّم المتهم بجريمة قتل مسن العرضيات الجمعة الماضية، نفسه للجهات الأمنية بعد تضييق الخناق عليه من قبل رجال الأمن.

وكشفت مصادر أمنية أن الجاني طليق ابنة القتيل السبعيني، وقال ابن شقيقة القتيل إنه كان يردد قبل وفاته “ذبحني فلان”، وأنه هو من نقله للمستشفى قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله بدقائق معدودة.

وكانت جريمة مقتل السبعيني فاجعة في محافظة العرضيات والمحافظات المجاورة؛ إذ قُتل بطعنات عدة في فناء منزله بعد عودته من صلاة الجمعة.