الان تتابع معهد للإحصاءات الأوروبية: اثنان من بين خمسة أتراك يعيشون في منازل غير صحية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

ذكر تقرير حديث لمعهد الإحصاءات الأوروبية (EUROSTAT)، أن 38.1% من الأتراك يعيشون في منازل غير صحية تملأها الرطوبة، وتعاني من نقص العزل، وتشقق الأسقف.

وأوضحت الدراسة التي شملت 34 دولة أوروبية، أن نحو 7.5 مليون منزل بين 19.5 مليون منزل في تركيا غير صحي، وغير مناسب للإقامة.

ووفقا لتقرير المعهد الأوروبي فقد جاءت تركيا في المركز الأول بين الدول الأوروبية من حيث عدد المنازل غير الصحية مقارنة بالتعداد السكاني، بينما جاءت قبرص في المركز الثاني، أما المركز الثالث فقد كان من نصيب البرتغال.

وبحسب استطلاع رأي نشر من قبل معهد الدراسات الأوروبية، فإن 44.5% من الأتراك يقيمون في منازل مكتظة، بينما يعيش 8.2% من الأتراك في منازل أكبر من احتياجاتهم.

وفي اعترف ضمني منه أوضح وزير البيئة والتخطيط العمراني مراد كوروم، في وقت سابق، أن الحكومة التركية بدأت أعمال ترميم 580 ألف وحدة سكنية في عموم تركيا خلال الشهر الماضي.