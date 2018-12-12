فلسطين.. دعوات لـ«اجتماع وطني» لمناقشة تصعيد الاحتلال بالضفة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الثلاثاء، لعقد اجتماع وطني عاجل، لمناقشة سبل الرد على ما أسمته بـ"التصعيد الإسرائيلي" في الضفة الغربية.

وقالت الجبهة في بيانٍ أوردته "الأناضول": "على ضوء تسارع وتيرة العدوان الصهيوني على شعبنا في الضفة دعت الجبهة إلى اجتماع وطني عاجل لمناقشة سبل مواجهة التصعيد الصهيوني"، دون تفاصيل عن مستوى حضور الاجتماع.

وأضافت: "العدوان الصهيوني لا يستهدف أحدًا بعينه بل عموم الشعب الفلسطيني، ما يستدعي من الجميع ترك الخلافات جانبًا والالتئام سريعًا في لقاء قيادي لبحث كافة القضايا الراهنة".

وطالبت الجبهة، الجماهير الفلسطينية في الضفة إلى التوحد والتصدي للعدوان الصهيوني الممنهج على مدن الضفة لإفشال محاولات الاحتلال خلق وقائع جديدة على الأرض.

والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هي ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وقد تأسّست عام 1967 امتدادًا للفرع الفلسطيني من حركة القوميين العرب.

ومساء الثلاثاء، اندلعت مواجهات في شارع الإرسال، وسط رام الله، عقب اقتحام قوة إسرائيلية للمنطقة، وشروعها في تفتيش منازل ومؤسسات، ومصادرة كاميرات مراقبة.

واليوم هو الثاني على التوالي الذي تقتحم فيه قوات إسرائيلية المنطقة، وتقتحم مؤسسات فلسطينية رسمية، منها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.