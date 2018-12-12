جمهوريون يطالبون بتحميل محمد بن سلمان مسؤولية مقتل خاشقجي

وأوضحت أنّ الاستعدادات لاتخاذ الخطوة في مجلس الشيوخ تأتي في إطار "خيبة الأمل" إزاء موقف الرئيس دونالد ترامب.
وذكرت الصحيفة أن مسودة القرار تقدم بها عدة أعضاء، بينهم السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، وماركو روبيو، ووتود يونغ، بالإضافة إلى العضوين الديمقراطيين ديان فاينشتاين، وكريستوفر كونز.
ويوضح المشروع، بحسب الصحيفة، أن ابن سلمان يسيطر على الفريق الأمني الذي تعامل مع جريمة قتل خاشقجي، وبالتالي فإنّ ولي العهد كان مسؤولًا عن خطة تنفيذ الجريمة المثيرة للاشمئزاز.
وأثارت جريمة قتل الصحفي السعودي في قنصلية بلاده بإسطنبول، في 2 أكتوبر الماضي، غضبًا عالميًّا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.
وبعدما، قدّمت تفسيرات متضاربة، أقرت الرياض بأنه تم قتل خاشقجي وتقطيع جثته داخل القنصلية إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.
والأربعاء الماضي، أصدرت محكمة صلح الجزاء في إسطنبول مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري والمستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني على خلفية الجريمة، وذلك إثر قيامها بتقييم طلب بهذا الخصوص تقدمت به النيابة العامة.
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