مسؤول أمريكي يبحث مع الجبير مستجدات المنطقة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بحث تيموثي لندركنج مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي، في الرياض، الثلاثاء، مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أبرز المستجدات بالمنطقة.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأنّ "الجانبين بحثا العلاقات الثنائية وموضوعات ذات اهتمام مشترك، وأبرز المستجدات في المنطقة"، دون تفاصيل.
ويأتي لقاء لندركنج والجبير، بعد يومين من انتهاء قمة خليجية احتضنتها الرياض.
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