الآن يمكنك إرسال رسائل صوتية لأصدقائك على انستجرام

من المعروف أن تطبيقى ماسنجر وواتس آب يوفران للمستخدمين القدرة على إرسال الرسائل الصوتية إضافة إلى الرسائل النصية، لكن على ما يبدو أن فيس بوك قررت توسيع هذه الميزة لتصل إلى منصة انستجرام أيضا، إذ أصبح بمقدور المستخدمين الآن إرسال رسائل صوتية على تطبيق انستجرام عبر ميزة Instagram Direct الخاصة بالمحادثات النصية.

ووفقا لما نشره موقع metro البريطانى، فيمكن الآن للمستخدمين اختيار الرسائل الصوتية فى المحادثات الفردية أو الجماعية، ومن المقرر أن تظهر الميزة الجديدة فى محادثات Instagram Direct عبر رمز الميكروفون، حيث يمكن للمستخدم الضغط بشكل مطول على هذا الرمز لتسجيل رسائل صوتية مدتها دقيقة واحدة فقط حتى الآن.

وسيتم إرسال الرسائل الصوتية مباشرة ما أن يتوقف المستخدم عن الضغط، كما يمكن للمستخدم الانتقال إلى رمز سلة المهملات أثناء التسجيل لإلغاء الرسالة الصوتية، وقد أتاحت شركة فيس بوك المالكة لانستجرام هذه الميزة الجديدة على كل من منصة أندرويد وiOS، ووفقًا لانستجرام فسيتم الآن طرح الميزة الجديدة على جميع الأجهزة المتوافقة، ولكن قد يستغرق الأمر بضعة أيام للوصول إلى جميع المستهلكين.