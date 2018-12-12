فيس بوك يطور تقنية للتنبؤ بأماكن المستخدمين

قال موقع انجيدجت المعنى بشئون التكنولوجيا والتقنية، إن شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك، حصلت على براءة اختراع لتقنية جديدة يمكن استخدامها للتنبؤ بالأماكن التى سيذهب إليها مستخدموه.

وأوضح الموقع أن تلك الخاصية تعتمد جزئيًا على بيانات الموقع التى تم تسجيلها مسبقًا ، والأماكن المختلفة التى يتوجه إلها المستخدم ويسجل تواجده فيها، وبناء عليه تقدم "فيس بوك" بطلب براءة اختراع بعنوان "Traline Offline Trajectories"

استنادًا إلى صياغة براءة الاختراع، سيتمكن فيس بوك من استخدام موقعك الذى تم تسجيله سابقًا، بالإضافة إلى أشخاص آخرين، لتقديم هذه التنبؤات والتوقعات.

وأوضحت الشركة آلية عمل التقنية، وقالت: " على سبيل المثال تذهب إلى مطعم معين بعد قضاء بعض الوقت فى صالة الألعاب الرياضية، فتبدأ التقنية بتحديد موقعك الحالى، وإذا كنت فى الصالة الرياضية ، تقوم بتوقع احتمالية ذهابك إلى هذا المطعم بعد ذلك".

يمكن أن يعتمد فيس بوك أيضًا على بيانات الموقع الخاصة بالمستخدمين الآخرين للتنبؤ بتحركاتك، خصوصًا أولئك الذين لديهم نفس الملف الشخصى.