قبل نهاية 2018 .. 18 رقما ستذهلك عن يوتيوب

اقترب عام 2018 على الانتهاء، إلا أن أحدث تقرير كشف عن رقم صادم يتعلق بعدد مشاهدات المستخدمين لفيديوهات الألعاب، والذى وصل إلى 50 مليار ساعة، وهو رقم كبير للغاية، وفيما يلى نعرض مجموعة من الحقائق المذهلة عن يوتيوب كما يلى:

- عدد مستخدمى يوتيوب النشطين شهريا أكثر من 1.9 مليار مستخدم.

- المستخدمون يشاهدون 1 مليار ساعة يوميا على يوتيوب.

- عدد مستخدمى يوتيوب النشطين يوميا 30 مليون مستخدم.

-عدد مقاطع الفيديو التى يتم تحميلها فى الدقيقة حوالى 300 ساعة

-عدد مشاهدات يوتيوب على الهواتف الذكية فى اليوم الواحد حوالى 500 مليون مشاهدة

- كل يوم، يستعرض كثر من 200 مليون شخص محتوى الألعاب على يوتيوب.

- أكثر من 50 مليار ساعة شاهدها المستخدمين لفيديوهات الألعاب هذا العام.

- كانت البرازيل الأكثر نشاطاً فى استخدام اليوتيوب من بين دول العالم

- تم تحميل تطبيق يوتيوب أكثر من 5 مليار مرة على الهواتف الذكية.

- أكثر من 70% من مشاهدات يوتيوب تكون عبر الهواتف الذكية.

- أطلق يوتيوب نسخة محلية من خدمته فى أكثر من 91 دولة.

- يمكن عرض يوتيوب فى أكثر من 80 لغة مختلفة، وهو ما يغطى 95% من إجمالى مستخدمى الإنترنت.

- خلال آخر 5 سنوات، دفعت يوتيوب 2 مليار دولار أمريكى لمنشئ الفيديوهات.

- حوالى 62٪ من مستخدمى YouTube هم من الذكور.

- يأتى 80٪ من مستخدمى YouTube من خارج الولايات المتحدة.

- يشاهد 75٪ من البالغين إلى يوتيوب للذكريات القديمة بدلا من متابعة الأحداث الجارية.

- يجذب موقع يوتيوب حوالى ثلث المستخدمين على الإنترنت.

- تم نشر الفيديو الأول فى عام 2005 من حديقة حيوان سان دييغو.