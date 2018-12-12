Valentino السبب.. جنيفر لوبيز فى مقارنة مع إحدى عارضات الدار

تتمتع النجمة العالمية جنيفر لوبيز بإطلالة ساحرة ومذهلة تخطف الأذهان فى كل ظهورها فى كل احتفالية.

استطاعت جنيفر لوبيز أن تثير الجدل خلال حضورها بأحدى الاحتفاليات الخاصة بـ"Second Act" والذى اقيم فى لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، اختارت جنيفر لوبيز أن تستعرض رشاقة جسدها بفستان ذو تصميم "A line " من مجموعة تصميمات دار أزياء "Valentino" لعام 2019، بينما ارتدت بوت من القطيفة من مجموعة "Casadei ".

وضعت جنيفر لوبيز محط مقارنة مع عارضة الأزياء التى قدمت التصميم لأول مرة على الـrunway، إلا أن لوبيز البالغة من العمر 49 عاما كانت الأكثر جمالا ورقيا بهذا التصميم.