قائمة أسوأ إطلالات النجمات فى «The Fashion Awards»

خذلت عدد من النجمات محبيهم ومعجبيه، خلال حضورهن حفل "The Fashion Awards" لعام 2018 والذى أقيم برويال ألبرت هول فى لندن، حيث انتقت بعضهن تصميمات بعيدة تماما عن الأناقة، واليوم نتعرف على اسوأ اطلالات بالحفل.

تصدرت القائمة النجمة العالمية ناعومى واتس التى ظهرت مرتديه فستان " floral"، وحمل التصميم إمضاء دار أزياء "Richard Quinn" من مجموعة ربيع 2019، لكن التصميم كان بعيد تماما عن الأناقة.

كذلك النجمة كريستين سكوت توماس التى نالت أكبر قدر من عبارات الانتقاد بسبب فستانها الـpink، والذى حمل إمضاء دار أزياء "Valentino" لموسم خريف 2018.

كما ضمت قائمة أسوأ الإطلالات كلا من النجمة العالمية جينا كولمان، كذلك النجمة العالمية اليكسا شانج.

اليكسا شانج

اليكسا شانج اليكسا شانج

اليكسا شانج

جينا كولمان جينا كولمان

جينا كولمان جينا كولمان

جينا كولمان

كرستين سكوت توماش