تعرف على دار الأزياء الذى انتقت منه كيندال جينر فستانها بحفل Fashion Awards

أثارت النجمة العالمية كيندال جينر، الكثير من الجدل، وذلك بإطلالتها خلال حضورها أمس حفل "Fashion Awards" لعام 2018، والذى أقيم برويال ألبرت هول فى لندن.

فقد ظهرت كيندال البالغة من العمر 23 عاما وهى ترتدى فستان "see through" باللون الذهبى، وهو واحد من مجموعة تصميمات دار أزياء "Julien Macdonald"، واستطاعت جينر أن تحصد كما هائلا من الإشادات بهذه الاطلالة الجريئة، والتى جعلتها الاكثر تألقا على الـred carpet.

يذكر أن كيلى جينر ظهرت مؤخرا بحلقة من برنامج " Carpool Karaoke" مع صديقتها السوبر موديل هايلى بالدوين، وكانت تفاصيل الحلقة الاكثر تداولا عبر الـ social media.