وفد الحكومة اليمنية يسلم المبعوث الأممي وثيقته حول الحديدة ومينائها

سلم وفد الحكومة اليمنية الشرعية بمشاورات السويد المبعوث الأممي مارتن غريفيث مقترحه حول مدينة الحديدة وإدارة مينائها، في مسعى لإيجاد مخرج لأزمة المدينة التي ما زالت عالقة حتى اللحظة بسبب تعنت الحوثيين.

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