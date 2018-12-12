قرقاش: قطر تنتهج الازدواجية وتبحث عن «حب الخشوم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن السياسة القطرية لاتزال تنتهج الازدواجية، على الرغم من أنها تبحث عن الصلح.

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر» أمس الثلاثاء «اعتدنا على ازدواجية وانتهازية السياسة القطرية، وشهدناها في قمة الرياض، فهي مستمرة في الأذى والتحريض على الجار، وفي الآن ذاته تبحث عن صلح «حب الخشوم»». وأضاف أن هذا «موقف يتجاهل معاناة المواطن القطري، وجلّ همه إرث الأمير السابق حين كان الملعب الإقليمي مشاعاً لمؤامراته وأحلامه».

