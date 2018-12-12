شهيد بنيران الاحتلال في الخليل واعتقال 19 فلسطينياً بالضفة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال «الإسرائيلي» أمس الثلاثاء قرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، حسبما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 19 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، كما اعتبر الناطق باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود أن اقتحام قوات «الاحتلال» لمقر وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» الاثنين «ليس من باب الصدفة أو عرضيا، بل كان مقصودا، في محاولة للتغطية على جرائمه بحق شعبنا».

وأوضحت الوزارة أن الشاب عمر حسن عواد (27 عاما) استشهد بجوار قرية إذنا القريبة من الخليل. وذكرت مصادر من القرية أنه استشهد إثر اصابته برصاص الجنود قرب جدار أقامته «إسرائيل» على أطراف القرية.

وادعت الشرطة «الإسرائيلية» في بيان أن قوة من الشرطة اقتربت من قرية إذنا بعد بلاغ عن تجميع خردة من النحاس وتذويبها. وزعمت أن «سيارة فلسطينية يقودها المشتبه به حاولت الإفلات من القوة الأمنية وصدمت سيارة المشرف، واتجهت نحو شرطي كان يؤمن المنطقة، فأطلق النار على السيارة وأصاب الرجل الذي يشتبه بأنه حاول دهسه».

وفي حادث منفصل في شمال الضفة الغربية، قامت شرطة الحدود بإطلاق النار في الهواء واعتقلت سائقا في الثلاثين من عمره من قرية الجفتلك قاد سيارته باتجاه قوات «إسرائيلية» جاءت تتحقق من تراخيص بناء في الأراضي المحتلة. وقال رئيس وزراء «إسرائيل» بنيامين نتنياهو إن الهجمات الفلسطينية هدفها إخافة «الإسرائيليين» لكي ينسحبوا من الضفة الغربية. وقال: «سنثبت لهم أن رغبتهم في اقتلاعنا من أرضنا ستصطدم بجدار حصين. طالما أنني رئيس وزراء «إسرائيل»، لن يتم إخراج أي يهودي من بيته».

من جهة أخرى، زعم جيش الاحتلال في بيان، أمس، إنه تم اعتقال الفلسطينيين بشبهة «الضلوع بنشاطات شعبية، وتمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن». وأضاف أن عمليات البحث تركزت في وسط الضفة الغربية، وشملت إقامة الحواجز على مداخل ومخارج العديد من القرى الفلسطينية.

إلى ذلك، نقلت وكالة «وفا» عن المحمود قوله، عقب زيارة قام بها مع وفد من وزارة الإعلام لمقر الوكالة صباح أمس، إن «القيادة الفلسطينية لن تسمح بمرور ذلك دون عقاب، وهو ما أكدته الرئاسة بأنه سيتم اتخاذ قرارات مهمة ومصيرية في حال استمرار هذه الاقتحامات والاعتداءات «الإسرائيلية» المتصاعدة ضد شعبنا في عدة مدن فلسطينية، والتي كان آخرها ما جرى أمس في مدينة رام الله، وخاصة اقتحامها لمقرات رسمية». وأشار إلى أن «ما جرى بالأمس هو جزء من الحرب الشاملة التي تشنها قوات الاحتلال بحق شعبنا، وأرضنا، ومؤسساتنا، ومقدساتنا، وفي مقدمتها مدينة القدس المحتلة عاصمتنا الأبدية».

(وكالات)