ناصر السويدي: منافسات «منشد الشارقة» قوية ومختلفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أمل سرور

تعد الدورة الحادية عشرة من «منشد الشارقة» التي تختتم بعد غد، الأكثر زخماً، بين دورات منشد الشارقة التي تكللت جميعها بالنجاح، وشهدت حتى الآن تنافساً مشوقاً؛ كون الأصوات التي تخوض غمار المنافسة قوية ومتقاربة في الأداء.

بتلك العبارات بدأ ناصر السويدي مخرج برنامج منشد الشارقة حديثه ل ”الخليج 365” قائلاً: «هذا التطور والتفرد لمسناه جلياً من خلال الاختبارات والتصفيات الأولى، ونتوقع أن تسبب حدّة المنافسات حيرة للجنة التحكيم».

وأكد السويدي أن استمرار نجاح برنامج منشد الشارقة، يعود إلى أنه استطاع أن يشكل بديلاً لمحبي الفن الملتزم، ومتنفساً لعشاق الفن الأصيل الذي يحمل قيم الموروث العربي والإسلامي، في زمن تتنامى فيه أنواع فنية دخيلة على ثقافتنا ومجتمعنا، وانتشار ظواهر فنية سريعة الزوال؛ لافتقارها إلى أهم مقومات وأسس الفن الراقي، إلى جانب أن الشارقة تتمتع بمكانة ثقافية على المستويين المحلي والإقليمي، مما أكد مصداقيتها في الحفاظ على التراث والتمسك بالهوية العربية والإسلامية، من خلال بناء أجيال تدرك أهمية هذه الهوية لبقائها واستمرارها، وتعتز بموروثها الثقافي والإبداعي؛ لأنها تعي أن الشعوب التي تجهل ماضيها أو تتنكر له، عاجزة عن الإحاطة بحاضرها وبناء مستقبلها، وستكون عرضة للتلاشي أو الاستلاب.

ووصف السويدي الإقبال المتزايد من الجيل الجديد على هذا النوع من الفن، بأنه مؤشر إيجابي يدحض كل المزاعم التي تقول إن الأجيال العربية اغتربت عن تراثها وهويتها، وأنها غير معنية بالمساهمة في حفظ موروثاتها الفنية.

وثمن مخرج «منشد الشارقة» تصوير حلقات التصفية الخاصة بالبرنامج في استوديوهات مؤسسة الشارقة الإعلام، واصفاً إياها بأنها تتمتع بقدرة كبيرة على استيعاب حلقات برنامج مثل «منشد الشارقة»؛ كونها تمتلك الأجهزة والمعدات الفنية، إلى جانب الخيارات الإخراجية والإنتاجية اللازمة. وختم المخرج ناصر السويدي حديثه قائلاً: «الدورة الحادية عشرة من البرنامج اختلفت عن سابقاتها، في آليات وشروط تأهل المتسابقين إلى المراحل المتقدمة من البرنامج، وتم تقسيم المنشدين البالغ عددهم 12 إلى ثلاث مجموعات، تتكون كل مجموعة من 4 متسابقين يقودهم مدرب مخصص لهم، لمساعدتهم على اجتياز الاختبارات في الإنشاد، للوصول إلى المراحل النهائية. وكانت لكل مجموعة سهرة خاصة بها ليتأهل إلى نصف النهائيات اثنان منهم فقط من أصل أربعة، بينما تبقى السهرة الختامية وما قبلها كالعادة، في مسرح المجاز».