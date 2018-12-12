شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يبحث توسيع التعاون مع الرئيس الصربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في أبوظبي، ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا الصديقة، الذي يزور البلاد حالياً. ورحب سموه بزيارة الرئيس الصربي للدولة، وأعرب عن تطلعه بأن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين الإمارات وصربيا. وبحث الجانبان، خلال اللقاء، مسارات التعاون، والسبل الكفيلة بتطويرها، خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، التي تعود على البلدين وشعبيهما بالخير.
وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. (وام)
شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يبحث توسيع التعاون مع الرئيس الصربي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .