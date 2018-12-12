«إسرائيل» تزعم اكتشاف نفق ثالث ولبنان يرفض التصعيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت:”الخليج 365”

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين أمس، أن موضوع الحكومة تعثر، ووجدنا أنه من الواجب أن نوفق بين جميع الأطراف ونأخذ المبادرة من أجل تأليف الحكومة، ولا سيما أن الأخطار أكبر من أن نتحمل، ويجب أن تنجح. وإذا لم تنجح فستكون هناك كارثة، في وقت أبلغ عون، قائد القوات الدولية الجنرال ستيفان دل كول تمسك لبنان بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، ورفضه أي ممارسات يمكن أن تؤدي إلى توتير الوضع على الحدود، في حين أكدت «اليونيفيل» وجود نفق ثانٍ على الحدود، بينما أعلنت «إسرائيل» عن اكتشافها نفقاً ثالثاً.

وشدد عون على التعاون والتنسيق القائمين بين الجيش اللبناني والقوات الدولية في الجنوب، وعلى أهمية الإجراءات المتخذة من الجانبين اللبناني والدولي لمواجهة أي محاولات تستهدف أمن الجنوبيين وسلامتهم، كاشفاً أن لبنان ينتظر نتائج التحقيقات الميدانية الجارية في موضوع الأنفاق والتي تتولاها القيادتان اللبنانية والدولية ليبنى على الشيء مقتضاه. كما ناقش عون مع رئيس النمسا التهديدات «الإسرائيلية» المتواصلة ضد لبنان والتي ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة، وهي تصبّ في إطار الضغوط المتواصلة التي تمارسها «إسرائيل» على لبنان في ظل استمرار انتهاكها لسيادته براً وبحراً وجواً، مؤكداً أن وجود الأنفاق على الحدود أمر أخذناه بجدية، وقال: إن «إسرائيل» أبلغتنا بواسطة الولايات المتحدة أنه ليس لديها نوايا عدوانية من عملية «درع الشمال». وفي الأثناء، أعلنت «إسرائيل» الثلاثاء أنها اكتشفت نفقاً جديداً ل«حزب الله» يصل إلى أراضيها من لبنان، هو الثالث منذ عملية أطلقتها الأسبوع الماضي على طول الحدود.

ولم يكشف الجيش «الإسرائيلي» مكان النفق على الحدود مع لبنان. وكانت قوة الأمم المتحدة «اليونيفيل» أكدت وجود نفق في «إسرائيل» بالقرب من الحدود اللبنانية، ولكن بدون ذكر «حزب الله». وقالت في بيان: إنها «مستمرة في متابعة هذه القضية بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية».

وكان الملف الحكومي قد تحرك من جديد بعد جمود طويل وفتحت قنوات التواصل بعد مبادرة الرئيس عون بهذا الخصوص وعلى أثر لقائه أمس الأول كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس الحريري لكسر الجمود الحاصل من جهة وللبحث عن مخرج للأزمة الحكومية ومحاولة حل عقدة تمثيل نواب سنة 8 آذار.