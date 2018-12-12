«الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر».. الإنسان في مواجهة الآلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أكّد خبراء اقتصاديون، أن ما بات يعرف بالذكاء الاصطناعي، والتحولات الرقمية، و«البلوك تشين»، تسهم بصورة فاعلة في إدارة الاستثمارات، مؤكدين أن التكامل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي يعني فرص عمل أعلى، مشترطين أن تسهم المخرجات التعليمية، في توظيف الأتمتة من قبل العنصر البشري، في قضايا مواجهة التحديات، والمخاطر، والتطورات الاقتصادية الجديدة، التي باتت تستخدم الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

عُقدت جلسة حوارية بعنوان «الإنسان مقابل الآلة» ضمن فعاليات الدورة الرابعة من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، التي انطلقت أمس الأول واختتمت فعالياتها أمس في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، تحت شعار «صناعة مستقبل الاقتصاد»، والتي ينظمها مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، بدعم من وزارة الاقتصاد، وبشراكة استراتيجية مع قناة «CNBC» عربية.

وشارك في الجلسة التي أدارها محمد فتحي، المذيع في القناة، كل من ستيفان هيكموت، المؤسس والرئيس التنفيذي لصندوق استثمار «إيفاري وإيفاريم»، وزيد القفيدي، العضو المنتدب لقطاع التجزئة في شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، وهنريك فون سكيل، مؤسس الثورة الصناعية الرابعة، وعضو مجلس إدارة مجلس التنافسية الوطني بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعلي كساب، الرئيس التنفيذي في شركة «سينتوريون آند كو».

استخراج القيمة

وقال ستيفان هيكموت: إن إحلال الذكاء الاصطناعي مكان العنصر البشري بصورة كلية، لا يمكن أن يحدث، نظراً لعدم قدرة الروبوتات على الاضطلاع بمختلف المهارات والكفاءات البشرية، داعياً إلى دمج الأتمتة مع القدرات البشرية بهدف استخراج القيمة، حيث يعتمد العمل في الاستثمارات المباشرة على الذكاء البشري بالدرجة الأولى. وأضاف أن استخدام الأتمتة يصل في عدد من القطاعات إلى 99% إذ تفرضه طبيعة تلك المجالات، لا سيما في استخراج النفط والغاز.

رفض الجديد

و أكد هنريك سكيل أهمية وجود العامل البشري في مختلف قطاعات الأعمال، ومتابعة مراقبة وتيرة النمو التوسعي، ونماذج الأعمال التي أصبحت أكثر جودة نظراً لتمكن الإنسان من استخدام الأتمتة وفقاً لحاجات الأسواق، ومتطلبات العملاء، والتنافسية في تحسين الإنتاجية التي لا يمكنها الاستغناء عن الذكاءين البشري والآلي وفقاً لسكيل.

وبين سكيل أن الطبيعة البشرية تجنح إلى رفض الجديد أو الخوف منه في أفضل الحالات، مستشهداً بالمنتجات الكهربائية التي تخوف منها المستهلك في البداية، غير أنها اليوم تجتاح البيوت كافة وعلى مستوى العالم أجمع.

زيادة أعداد الممولين

ولفت علي كساب إلى أن التحول إلى الذكاء الاصطناعي لا يعني بالضرورة التخلي عن الإنسان، بل يهدف إلى تحسين جودة الحياة على مختلف الصعد، مستشهداً بتطبيق البلوك تشين الذي أدى لظهور أكثر من أربعة آلاف شركة صغيرة ومتوسطة تعتمد البلوك تشين، ما يعني دخول 8 مليارات دولار للأسواق، كما يعني هذا زيادة أعداد الممولين المحتملين.

وأكد كساب أهمية الذكاء الاصطناعي والأتمتة في تطور مجالات الطب ودقتها، كما تطرق إلى تحول كبريات الشركات العقارية إلى رقمنة الأصول المتعلقة بالعقارات، ونظام البلوك تشين الذي يتيح للعملاء الحصول على صكوك الملكية، أو التمويلات، ب«كبسة زر» بحسب وصفه.

واختتم كساب مداخلته بالقول: «إن الاقتصاد لدى الكثيرين يقوم اليوم على مفهوم العدائية بين البشر والآلة، تحسباً من فقدان فرص عمل ووظائف أقل للبشر، موصياً بضرورة تعزيز الكفاءة، والاستثمار في الجانبين الآلي والبشري.منتج يدخل الأسواق بأفضل جودة ممكنة.

وكان تقرير صدر خلال العام الجاري عن أكاديمية «برايس ووتر هاوس كوبرز» توقع أن تصل مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الدولي إلى 15.7 تريليون دولار بحلول العام 2030، أي ما يفوق الناتج المحلي الإجمالي للصين والهند معاً.



تحفيز الأعمال وزيادة التنافسية

اتفق زيد القفيدي مع نظيره على استحالة الاستغناء عن الوظائف البشرية لصالح الروبوتات، مؤكداً أن توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية، يهدف إلى تحفيز الأعمال، وزيادة تنافسيتها، دون أن يكون ذلك على حساب الطاقات البشرية، حيث إن استخدام الأتمتة في الأسواق المالية على سبيل المثال لا يلغي العنصر الإنساني، بل يسهم في تحليل البيانات، وقراءة المؤشرات، مما يسهل عملية فهم الأسواق واتجاهات الأسهم المتداولة. واستطرد القفيدي بقوله: «إن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات الفضاء ضرورة تفرضها الحاجة إلى التحليل، وإرسال البيانات بسرعات قياسية»، مشيراً إلى أن دولة الإمارات كانت أول دولة تستحدث وزارة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، لإدراكها مدى أهمية هذا القطاع ليس في إلغاء العنصر البشري، بل في تحسين جودة الحياة، وتعزيز نمو قطاع الأعمال في شتى المجالات.