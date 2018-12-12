حمدان بن محمد: مشاريع دبي تترك بصمة عالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الفائزين في الدورة الثانية لجائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع وذلك في حفل ختام أعمال الدورة الخامسة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع الذي أقيم صباح أمس في مدينة جميرا في دبي، بحضور عدد من رؤساء الهيئات والدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

وشاهد سموه والحضور فيلماً عن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، سلط الضوء على مسيرة البناء والتنمية في إمارة دبي، كما شاهد سموه فيلماً عن جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع، التي يبلغ مجموع جوائزها مليونين و600 ألف درهم - 710 آلاف دولار- وتهدف لاكتشاف ومكافأة وتشجيع وترويج وتمكين الابتكار في إدارة المشاريع، من خلال تطوير منهجية إدارة المشاريع بطريقة مبتكرة، وتوفير قاعدة بيانات تضم أفضل الممارسات ونماذج العمل في إدارة المشاريع، وتوفير منصة تبادل الأفكار المبتكرة والتدريب على مهارات إدارة المشاريع. بعد ذلك كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد يرافقه مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، الفائزين بفئات جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع.

المشاريع الفائزة

على المستوى الفردي فاز بجائزة أفضل مدير مشروع مبتكر الدكتور مايكل أوكونر Dr. Michael O'Connor من الولايات المتحدة عن مشروع «لائحة الاتحاد الأوروبي لتنظيم الأجهزة الطبية - مكتب إدارة المشاريع» الذي يهدف لتحقيق التوافق مع برنامج الجودة الأوروبية وتشريع الأجهزة الطبية «Medical Device Regulation» وتشريع جهاز التشخيص الأوروبي «European Diagnostic Device Regulation»، ويشمل المشروع تنظيم عمل أربع مجموعات عمل و18 وحدة تنظيمية من خلال مكتب مؤسسي لإدارة المشاريع، بهدف رفع الكفاءة والإنتاجية وتوفير مصدر موحد للمعلومات. وفاز بجائزة الفريق المبتكر فريق عمل مشروع توسيع نظام الغاز الرئيسي المرحلة الأولى في شركة «أرامكو» السعودية، ويعد هذا المشروع أحد المشاريع الضخمة التي تم إنجازها من قبل مهندسين ومختصين في مجالات مختلفة، بهدف تطوير نظام لإدارة إنتاج الغاز الطبيعي.

وعلى مستوى المؤسسات فازت بجائزة الفكرة المبتكرة في إدارة المشاريع، مجموعة «امبلمنت الاستشارية» «Implement Consulting Group»، من الدنمارك، وذلك عن مشروع «نصف الضعف Half Double»، الذي أسهم في تحسين القدرة التنافسية للصناعة الدنماركية من خلال رفع درجة الدقة والابتكار والتطوير المستمر على المشاريع بشكل جذري، بهدف تنفيذ المشاريع في نصف الوقت المحدد مع مضاعفة الأثر من تطبيق هذه المشاريع.

وذهبت جائزة الفكرة المبتكرة في إدارة برامج المشاريع، لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن برنامج مصفاة الطويلة للألومينا، الذي يضم ثلاثة مشاريع، هي المصفاة بطاقة استيعابية تصل إلى 4 ملايين طن سنويا، ومحطة تخزين رواسب «Bauxite» بطاقة استيعابية تصل إلى مليونين و400 ألف طن سنويا، ومشروع دمج البخار والطاقة لزيادة القدرة الإنتاجية بمقدار 3,000 ميجاوات، لدعم المصفاة والمحطة.

وتوجت شركة «نستلة» السويسرية بجائزة الفكرة المبتكرة في إدارة محافظ المشاريع، وذلك عن محفظة مشاريع نستلة لخدمات الأعمال «محفظة إدارة المشاريع المتكاملة» والتي تضم مشاريع استثمارية عالمية بقيمة 500 مليون فرنك سويسري، تضم مشاريع أنظمة وتكنولوجيا المعلومات التقليدية، إضافة إلى مشاريع تحسين العمليات ومشاريع التحول المؤسسيOrganizational Transformation.

وفي الفئة الأكاديمية، فازت الدكتورة يافيت بورتون Dr. Yvette Burton، من الولايات المتحدة الأمريكية، بجائزة الإدارة المبتكرة للمشاريع، عن مشروع درجة الماجستير في علوم إدارة رأس المال البشري التابع لجامعة كولومبيا للدراسات المهنية.

وفاز يوسف قطيط من الإمارات بجائزة البحث العلمي للإدارة المبتكرة للمشاريع، ويناقش البحث العلاقة بين طريقة التعلم التكراري المتسلسل في المشاريع الاستكشافية والنضج في الابتكار والإبداع المؤسسي، الذي يسهم في فهم أوضح للأدوار الاستراتيجية للابتكار والاستكشاف في بيئة الأعمال الحالية شديدة التنافسية.

الشركاء والرعاة

وكرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، الشركاء المنظمين والرعاة الذين لعبوا دوراً فعالاً في إنجاح المنتدى، ثم التقطت لسموه صورة تذكارية مع أعضاء مجلس أمناء جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع وأعضاء اللجنة الفنية الاستشارية للجائزة.

واطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد على مجسمات لأهم المشاريع النموذجية في دبي، مثل مجسم مشروع جسر الشندغة الذي تنفذه الهيئة حاليا، ومشروع المبنى الرئيسي الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي الذي يحمل اسم «مبنى الشراع»، ويعد أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي في العالم يحقق صفر انبعاثات كربونية، ومجسم سفينة «ذا كوين اليزابيث 2»، ومجسم لجهاز آلة حفر نفق الصرف الصحي العميق لبلدية دبي، ومجسم لمشروع فالكون سيتي، كما اطلع سموه على جدارية كبيرة تضم التسلسل الزمني لأهم الأحداث العالمية المؤثرة في إدارة المشاريع.

وتقدم مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، بجزيل الشكر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، وقال الطاير: «أتي تنظيم منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع في سياق حرص دبي على لعب دور محوري في ريادة مسيرة التطور والتنمية في المنطقة وإيجاد المقومات الكفيلة بتسريع وتيرتها على أسس علمية سليمة ووفق أرقى المعايير والممارسات العالمية من خلال استقطاب أهم الخبراء وأبرز المتخصصين من ذوي الكفاءة والسمعة الدولية الواسعة عبر محافل وفعاليات عالمية توظفها منصات فعالة لنقل المعرفة. (وام)

التحول الرقمي أهم التوجهات المستقبلية

أكّد المشاركون في إحدى الجلسات النقاشية في اليوم الأخير من المنتدى، أن التوجهات المستقبلية في الطاقة يجب أن تعتمد على التحوّل الرقمي القائم على التكنولوجيا «المُغَيِّرة»، التي تعمل على خلق وتطوير أنواع من الطاقة النظيفة والمستدامة.

كان أول المتحدثين هو سعيد الطاير، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الذي استشرف المستقبل بالإشارة إلى توجّه الإمارات على المستوى الاتحادي لتحقيق ما نسبته 75 % من الطاقة من المصادر المتجدّدة .

وقال سلطان بن سليّم، رئيس مجلس إدارة المجموعة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية بأن الاستدامة تحتل سلّم أولويات موانئ دبي العالمية حيث إن المؤسسة تعمل على تشغيل العديد من معداتها بالطاقة الكهربائية ومنها ما هو ذاتي القيادة.

وأشاد بيير فرزات، الرئيس التنفيذي لشركة سيسترا الفرنسية بالتطوّر الذي يشهده منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع منذ انطلاق دورته الأولى ولحد الآن وهذا التطوّر منسجم مع الإنجازات، التي تحققها إمارة دبي .