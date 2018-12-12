شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتب العربي: دواء وخبز وبيت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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يوسف أبو لوز

ما لم يرد في الرسالة التي وجّهها الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب للكتّاب في يومهم السنوي، أحوال هؤلاء الكتّاب الحياتية، ونحن نعرف حرص الاتحاد على جميع الكتّاب في شتى كياناتهم الثقافية القائمة في البلدان العربية، فالاتحاد يضم عضوية مجموعة من الاتحادات، ولا يضم عضوية أفراد فهو كيان جامع للاتحادات والروابط العربية ومطلوب منه أن يلزم هذه الاتحادات بأن تعمل على كل ما من شأنه عون الكاتب العربي، ومساعدته، واستقلاليته، بحيث يعيش حياة كريمة تليق به كاتباً وشاعراً وروائياً ومنتجاً للثقافة والفكر والأدب.

في يوم الكاتب العربي من المهم التذكير بأن مئات الكتّاب العرب لا يتوفر لهم ولأبنائهم تأمينات صحية في بلدانهم، وبعض هذه البلدان توفّر هذه التأمينات ولكن من الدرجة الثالثة.. هذه نقطة، والنقطة الثانية أن هذه التأمينات توفّرت للكتّاب العرب بعد جهد جهيد، كما يقولون، قامت به اتحادات الكتّاب العرب، وكأن هذه التأمينات الصحية في بعض البلدان العربية هي مِنّة أو شفقة، وهي فعلاً كذلك.. شفقة من الدرجة الثالثة.

هل يستطيع الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب أن يفتح قنوات إيجابية مع دوائر ومؤسسات رسمية عربية؛ للمساعدة في علاج كاتب إذا تعرض لا سمح الله لمرض أو ضائقة صحية؟؟.. نعم يستطيع الاتحاد أن يفعل ذلك بالتنسيق مع اتحاد الكتّاب في الدولة التي ينتمي إليها ذلك الكاتب.. وبكل بساطة وشفافية.

الحال الموازية للتأمين الصحي والعلاج ومجّانيته ومجانية الدواء هي حال الإسكان، ففي حين وفّرت كيانات نقابية مثل نقابة الصحفيين -على سبيل المثال- لأعضائها في بلدان عربية إسكانات محترمة، وبأسعار بالغة الرمزية، فإن الكثير من اتحادات وروابط الكتّاب، وإلى اليوم، لم تستطع أن توفّر أي إسكان لأعضاء، بعضهم بل أغلبيتهم يعيشون تحت خط الفقر.

الحالة الموازية أيضاً للإسكان هي تعليم أبناء الكتّاب من خلال توفير منح دراسية، أو تخصيص عدد من المقاعد في الجامعات العربية لهؤلاء الطلبة الذين يعيش آباؤهم الكتّاب، مرة ثانية، تحت خط الفقر، ففي الكثير من البلدان العربية لا يحظى أبناء الكتّاب بأي فرصة تعليم، مع أن الكثيرين من هؤلاء الطلبة يحصلون في الثانوية على علامات متفوّقة من المفترض أن تكفل لهم تعليماً مجانياً ومحترماً.. اعترافاً بقيمة آبائهم الثقافية والأدبية.

أحوال أغلبية الكتّاب العرب لا تسرّ الخاطر، وتحديداً في الصحة والإسكان والتعليم.. فما الذي يمكن أن يفعله الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب وبالطبع إلى جانب ضرورة الوعي بالالتزام؟.

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