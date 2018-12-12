شكرا لقرائتكم خبر عن خطة أممية بـ 5.5 مليار دولار لدعم لاجئي سوريا في دول الجوار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إعداد خطة بقيمة 5.5 مليار دولار لدعم اللاجئين السوريين والبلدان الخمسة المستضيفة لهم، وهي الأردن وتركيا ولبنان ومصر والعراق، خلال العامين المقبلين 2019-2020، مشيرة إلى أن نحو 250 ألف لاجئ سوري قد يعودون إلى وطنهم خلال العام المقبل.

وقالت المنظمة الأممية في بيان، «وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها من المنظمات غير الحكومية أطلقت أمس خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات 2019-2020، وهي خطة تبلغ قيمتها 5.5 مليار دولار أمريكي وتم إعدادها لدعم الجهود الوطنية في تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق في التعامل مع التأثير المستمر للأزمة السورية». وأضاف أن «التعامل مع هذه الأعداد الهائلة من اللاجئين لايزال يشكل تحدياً، حيث إن هناك حالياً حوالي 5.6 مليون لاجئ سوري مسجلين في المنطقة، إضافة إلى ما يقارب مليون طفل مولود حديثاً خلال فترة النزوح». ونقل البيان عن مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنسق الإقليمي للاجئين لسوريا والعراق أمين عوض، قوله إن «أغلب هؤلاء الأطفال البالغ عددهم مليون طفل ولدوا في وضع يشيع فيه الفقر والبطالة ويشهد حالات زواج مبكر وعمالة أطفال ولا يكون فيه التعليم مؤمناً لهم دائماً». وأضاف أنه «من الضروري أن يستمر المجتمع الدولي في الاعتراف بمحنة اللاجئين السوريين وتوفير الدعم الأساسي للمجتمعات المستضيفة والشركاء في خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات لمساعدتهم في تحمل هذا العبء الهائل إلى حين العودة الطوعية بأمان وكرامة». وقال عوض «مع تحسن الوضع في سوريا يعود بعض هؤلاء اللاجئين للوطن... نتوقع، فيما نصفها بالمرحلة الأولى، عودة ما يصل إلى 250 ألف سوري في 2019. هذا الرقم قابل للزيادة أو النقصان وفقاً للوتيرة التي نعمل بها، ونزيل العقبات التي تعرقل عودتهم». وقال عوض إن أبرز العقبات هي وثائق اللاجئين وممتلكاتهم ومنازلهم. وتابع: «ثم هناك قضايا تتعلق بالتجنيد، وأخرى ترتبط بالعفو عمن انشقوا عن الجيش. هذه هي العوامل التي قد تبقي الناس في الأساس بعيداً. إنها عقبات».

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تعتزم مطالبة دمشق، بالتحقق في مدى صحة المعلومات التي نشرتها الأمم المتحدة عن رسوم إصدار الأوراق المطلوبة للاجئين العائدين.

وأشار البيان إلى أن «الشركاء في خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات يسعون لمساعدة حوالي 3.9 مليون شخص من أفراد المجتمعات المستضيفة بشكل مباشر خاصة من خلال فرص كسب العيش والفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية ودعم عمل المؤسسات والبلديات المحلية». وقال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لمكتب الدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مراد وهبة إن «المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في المنطقة أظهرت سخاءً كبيراً على الرغم من أنها تواجه ضغوطات أكبر». وبحسب البيان فإنه «تم توفير 12 مليار دولار من خلال الشركاء الإنسانيين والإنمائيين للخطة والبالغ عددهم 270 شريكاً منذ عام 2015 للمساعدة في معالجة التحديات التي يواجهها اللاجئون والمجتمعات المستضيفة من الفئات الأشد ضعفاً وذلك دعماً للجهود المحلية».

(وكالات)