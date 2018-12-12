شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلطان: الشارقة تولي البنية التحتية اهتماماً خاصاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة لعام 2019 بزيادة الإنفاق على التنمية بنسبة 22% يترجم حرص الحكومة على تحقيق الأولويات الاستراتيجية وتقديم أفضل الخدمات والعمل على تطوير البيئة الجاذبة للاستثمارات وصولاً إلى تطوير الهيكل الاقتصادي وتعزيز مكانة الإمارة كمركز جاذب للأعمال. وأضاف أن قطاع البنية التحتية حظي باهتمام خاص في الموازنة واستحوذ على 26% من الموازنة بزيادة 3٪.
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