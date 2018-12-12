«الوطني» يوافق على مشروعي الحساب الختامي وميزانية 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: سلام ابوشهاب

أقر المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الرابعة التي عقدها، أمس الثلاثاء، بمقره في أبوظبي، برئاسة الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس، وحضور نورة محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، وعبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، مشروعي قانونين اتحاديين بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2017م، وبشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019م.

وأكد المجلس الوطني الاتحادي، أن الميزانية الاتحادية لعام 2019، تعد الأكبر في تاريخ الاتحاد، وباتت مرآة لمسيرة تطور وتقدم دولة الإمارات بما تشهده من قفزات كبرى، كماً وكيفاً، وعبر توجيه مزيد من الموارد للخدمات التعليمية والصحية والقطاعات الخدمية ذات الصلة المباشرة بالمواطنين، فالميزانية الاتحادية تضاعفت بأكثر من 301 مرة منذ تأسيس الدولة قبل 47 عاماً وحتى ميزانية عام 2019.

وأشاد المجلس الوطني الاتحادي، بالنتائج والتوصيات المهمة، التي توصلت إليها القمة التاسعة والثلاثون لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقالت الدكتورة القبيسي، في كلمة لها: «نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى قيادتنا الرشيدة على ما تبذله من جهد من أجل سعادة ورفاهية شعبنا وإعلاء راية دولتنا وترسيخ مكانتها بين الدول والأمم».

وأضافت: «يرفع المجلس الوطني الاتحادي، أسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تقديراً لتوجيهات سموه بشأن رفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس إلى 50% من الدورة القادمة، كما يثمن المجلس الوطني الاتحادي عالياً، حزمة القرارات التي تخص المرأة الإماراتية، التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».

وأعلن، عبيد حميد الطاير، انتهاء الوزارة من مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الاتحادي، وهو في المراحل الأخيرة للعرض على اللجنة الوزارية للتشريعات.

وقال خلال مناقشة مشروع ميزانية 2019: «نتوقع عرض المشروع على اللجنة الفنية الوزارية خلال الثلاثة أشهر المقبلة».

وأوضح أن الوزارة، انتهت من الدراسة الاكتوارية لنوعية التأمين، والآلية التي ستتم وبصدد عرضها على مجلس الوزراء، وأكد أنه إذا صدر قانون التأمين الصحي الاتحادي في العام 2019، فإن هناك التزامات مالية للتطبيق، ستقوم الوزارة بعرض المتطلبات المالية للتنفيذ على مجلس الوزراء لتوفيرها على شكل اعتماد إضافي للميزانية.

وأكد عبيد حميد الطاير، في رده على سؤال آخر، أنه تم تفعيل صندوق محمد بن راشد للابتكار في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، برأسمال 2 مليار درهم، خصص منها 300 مليون درهم، لتمويل المشاريع التي تتم الموافقة عليها، وتتم إدارة الصندوق من خلال نظام حوكمة متعددة الاختصاصات، بمشاركة مصرف الإمارات للتنمية، وتوجد لجنة تتكون من 11 عضواً دولياً ومحلياً لدراسة الطلبات، ويتم تقييم الطلبات كافة للصندوق بنسبة 60% للابتكار.

وقال: «نسبة التحول في الطلبات 2%، ويركز الصندوق على مجالات الطاقة المتجددة والتعليم والصحة والفضاء وغيرها، وخلال الأسبوع المقبل سيتم إطلاق مشروع مسرع صندوق محمد بن راشد للابتكار، يركز على سهولة الوصول إلى العملاء وتوفير الخيارات التمويلية ودراسة قنوات تمويلية جديدة».

وأوضح الوزير، أن الصندوق يساعد على توفير تمويل غير مباشر للمبتكرين في القطاع الخاص بحدود ضمانات معينة، وهناك نسبة إخفاق يتحملها الصندوق في حال فشل المشروع الذي تم تمويله، وقبل أسبوعين تمت الموافقة على تمويل مشروع في مجال التغذية، وعلى مدى عامين ماضيين استلمنا طلبات لم ترتق للابتكار، لذلك فتحنا المجال للوافدين والأجانب بالشراكة مع المواطنين، مع مراعاة أن الصندوق يخدم طموح الدولة في مجال الابتكار.

واطلع المجلس على ثلاثة رسائل صادرة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة مجموعة بريد الإمارات»، وبشأن متابعة توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن الموضوعات العامة، وبشأن متابعة الموضوعات العامة للفصل التشريعي السادس عشر.

ووافق المجلس، على موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم، في شأن الإشراف على المدارس»، لرفعه للحكومة لطلب مناقشته مع الوزير المختص.

وفي بند التقارير الواردة من اللجان، وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية حول توصيات المجلس في شأن موضوع «التنافسية والإحصاء».

تقرير لجنة الحساب الختامي

أشار تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي حول مشروع قانون الحساب الختامي، إلى أن المشروع ورد بتاريخ 5 يوليو/تموز 2018 متأخراً 4 شهور حسب الموعد الدستوري سنوياً.

وأظهر التقرير وجود عجز تقديري في ميزانية 2017 بلغ نحو مليار و4 ملايين درهم، خلافاً لقواعد إعداد الميزانية العامة.

وأشار التقرير، إلى انخفاض قيمة الإيرادات المحصلة من الضرائب في العام 2017 عن التقديرات بنحو 407 ملايين و 282 ألف درهم بنسبة نقص 10،8‎‎%، وأوصت اللجنة بإيجاد آلية للتنسيق بين ديوان المحاسبة، ووزارة المالية لتلافي أسباب الملاحظات المتكررة بما يتضمن تطوير الأداء الرقابي لدى وزارة المالية.

وأظهر مشروع قانون الحساب الختامي، فائض تنفيذ ميزانية الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء في العام 2017 بلغ ملياراً و 426 مليوناً و 594 ألفاً و 625 درهماً.

وأشار الوزير، عبيد الطاير، رداً على تساؤلات الأعضاء، إلى أن مجلس الوزراء استثنى الهيئة من توريد الفائض لخزينة الدولة وإبقاء المبلغ في الهيئة لتنمية مشاريعها.

مساهمات الميزانية

أشار تقرير اللجنة حول مشروع ميزانية 2019، إلى أن مساهمات الإمارات في ميزانية العام 2019 البالغة 60 ملياراً و 297 مليون درهم على النحو التالي: إمارة أبوظبي تساهم ب 17 ملياراً و 970 مليون درهم، وإمارة دبي تساهم بمليار و 200 مليون درهم، فيما تبلغ مساهمات الوزارات 41 ملياراً و 999 مليوناً و 400 ألف درهم.

الطاير: في بداية الانتقال من نظام الرسوم إلى الضريبة

كشفت نورة الكعبي، في ردها على سؤال برلماني، عن وضع خطة استراتيجية جديدة وأجندة ثقافية هي الأولى من نوعها على مستوى الدولة، شملت اعتماد قائمة تتضمن ثمانية مجالات رئيسية وصل إجمالي هذه المجالات إلى 34 مجالاً فرعياً، وتم إطلاق 3 مجالس ثقافية ووضع خريطة ثقافية متكاملة، وخلال سبتمبر/أيلول الماضي، تم زيارة أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، لإطلاعهم على الاستراتيجية الثقافية.

استراتيجية جديدة

أكد عبيد حميد الطاير، أن أي جهة اتحادية لا تستطيع رفع رسومها بدون موافقة مجلس الوزراء، وسبق وأن أصدر مجلس الوزراء، قراراً بعدم زيادة أي رسوم لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار في فبراير/شباط الماضي، وبالتالي لن تتم زيادة أي رسوم لثلاث سنوات مقبلة.

وأشار الوزير، رداً على سؤال برلماني، حول ارتفاع رسوم الخدمات الاتحادية، إلى أنه لضبط المال العام والحفاظ عليه، يجب عدم السماح بأي إعفاء من الرسوم مهما كان، لأنه طريق للفساد، وفئات المجتمع التي بحاجة إلى دعم يتم من خلال آليات أخرى، مضيفاً أن آلية تحديث الرسوم وتحديدها واضحة وقرار مجلس الوزراء سليم ويصب في الاقتصاد الوطني، مشدداً على أننا في بداية طريق الانتقال من نظام الرسوم إلى نظام الضريبة.

وأوضح أن الضريبة المفروضة، هي القيمة المضافة وليست ضريبة شركات وهي تفرض على من يستقبل الخدمة، لذلك لا يوجد هناك من يدفع ومن لا يدفع ضريبة، مضيفاً أن هناك رسوماً من 20 سنة لم يتم مراجعتها وتم مراجعتها وحذف بعضها وتعديل بعض الرسوم، وما تقوم به الإمارات المحلية حق سيادي لها.

وأشار مقدم السؤال، سعيد صالح الرميثي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أنه قدم السؤال للمجلس الوطني قبل أكثر من عام، مطالباً بدعم موضوع الرسوم الاتحادية أسوة بالحكومات المحلية التي قطعت شوطاً في هذا المجال.