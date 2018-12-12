«الشارقة مدينة مراعية للسن» تناقش خططها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

ترأس الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سموّ الحاكم، صباح أمس، الاجتماع العاشر للجنة العليا لمتابعة عضوية إمارة الشارقة للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، في مكتب سموّ الحاكم.

وبعد إجازة توصيات الاجتماع السابق، ناقش المجتمعون نتائج الخطة الاستراتيجية للأعوام 2017- 2020، واستعرضوا منجزاتها منذ انطلاق البرنامج في 2017 وحتى نوفمبر الماضي، حيث بلغت نسبة الإنجاز 52% من مجموع المبادرات التي طرحتها مختلف الجهات والمؤسسات والدوائر الحكومية.

وثمّن المجتمعون التقدم الكبير في المحاور الثمانية والمبادرات الداعمة للبرنامج الذي تحقق خلال المرحلة الماضية، مقارنة بمرحلة الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تمتد حتى 2020، ما يشكل مؤشراً إيجابياً على التعاون الوثيق والمثمر بين مختلف الجهات المشاركة، وحرصها على تحقيق محافظة الشارقة على كونها مدينة مراعية للسن، في الشبكة الدولية، وتطوير عدد من المبادرات.

وناقشوا، كذلك، النتائج المتحققة في محاور الخطة الاستراتيجية للجنة العليا: المساحات الخارجية والأبنية، والنقل، والإسكان، والمشاركة المجتمعية، والاحترام والإدماج الاجتماعي، والمشاركة المدنية والتوظيف، والاتصالات والمعلومات، والدعم المجتمعي والخدمات الصحية. كما تناولوا ما تحقق في المبادرات الداعمة للبرنامج في المجالات الإحصائية والإعلامية، ومبادرات المكتب التنفيذي للشارقة مدينة مراعية للسن.